ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido España vs. Cabo Verde hoy por la Jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido España vs. Cabo Verde hoy por la Jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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España vuelve a escena en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio con un estreno que concentra buena parte de la atención del Grupo H. La selección de Luis de la Fuente enfrentará a Cabo Verde en el Atlanta Stadium, desde las 18:00 horas de España peninsular (17:00 en Islas Canarias), en el primer paso de una candidatura que aspira a llegar hasta las últimas instancias del torneo. Del otro lado estará una selección caboverdiana que hará historia al disputar por primera vez el torneo más importante del deporte rey.

En España, el partido España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, fuboTV España y La 2 Catalunya, que ofrecerán la cobertura completa del estreno de La Roja.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network y Telemundo para televisión, mientras que FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España18:00TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Estados Unidos (ET)12:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)9:00 a.m.FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Argentina13:00Flow Sports, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Paramount+
Colombia11:00Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Paramount+
Chile12:00DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Ecuador11:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Perú11:00DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Uruguay13:00DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela12:00Televen, DIRECTV Sports Venezuela, InterDGO, Disney+ Premium Sur
Bolivia12:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TVEntel TV
Paraguay13:00GEN, Trece
Panamá11:00Tigo Sports PanamáTigo Sports App
Costa Rica10:00FOX+FOX+ App
Honduras10:00Tigo Sports HondurasTigo Sports App
Guatemala10:00Tigo Sports GuatemalaTigo Sports App
El Salvador10:00Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El SalvadorTCS GO
Nicaragua10:00Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX NicaraguaTigo Sports App
República Dominicana12:00 p.m.Pio DeportesPio Deportes Online
México10:00 a.m.ViX México
Brasil13:00CazéTVDisney+ Premium Brazil

Canales de FOX y Telemundo para ver España vs. Cabo Verde en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que FOX tendrá la cobertura en inglés. Además, fuboTV y FOX One transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5fuboTV, FOX One
Miami, FLCanal 51FOX 7fuboTV, FOX One
Orlando, FLCanal 31FOX 35fuboTV, FOX One
Tampa, FLCanal 49FOX 13fuboTV, FOX One
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5fuboTV, FOX One
Chicago, ILCanal 44FOX 32fuboTV, FOX One
Dallas, TXCanal 39FOX 4fuboTV, FOX One
Houston, TXCanal 47FOX 26fuboTV, FOX One
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11fuboTV, FOX One
Phoenix, AZCanal 39FOX 10fuboTV, FOX One
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5fuboTV, FOX One
San Francisco, CACanal 48FOX 2fuboTV, FOX One
Seattle, WACanal 7.4FOX 13fuboTV, FOX One
Denver, COCanal 25FOX 31fuboTV, FOX One
Washington D.C.Canal 44FOX 5fuboTV, FOX One

Horarios, TV y dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: España vs. Cabo Verde
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 18:00 (España); 13:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay); 12:00 (Chile, Venezuela y Bolivia); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
  • Streaming: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
  • Estadio: Atlanta Stadium
  • Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
  • Capacidad: 71,000 espectadores

La selección española inicia su aventura en el Mundial 2026 con la responsabilidad de confirmar las expectativas que la sitúan entre las grandes favoritas al título. Frente a ella estará una Cabo Verde que afronta el primer Mundial de su historia y que intentará convertir su estreno en una de las grandes historias del torneo.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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