España vuelve a escena en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio con un estreno que concentra buena parte de la atención del Grupo H. La selección de Luis de la Fuente enfrentará a Cabo Verde en el Atlanta Stadium, desde las 18:00 horas de España peninsular (17:00 en Islas Canarias), en el primer paso de una candidatura que aspira a llegar hasta las últimas instancias del torneo. Del otro lado estará una selección caboverdiana que hará historia al disputar por primera vez el torneo más importante del deporte rey.
En España, el partido España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, fuboTV España y La 2 Catalunya, que ofrecerán la cobertura completa del estreno de La Roja.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network y Telemundo para televisión, mientras que FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.
En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|18:00
|TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Argentina
|13:00
|Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Paramount+
|Colombia
|11:00
|Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Paramount+
|Chile
|12:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|11:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|11:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|13:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|12:00
|Televen, DIRECTV Sports Venezuela, Inter
|DGO, Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|12:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Entel TV
|Paraguay
|13:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|11:00
|Tigo Sports Panamá
|Tigo Sports App
|Costa Rica
|10:00
|FOX+
|FOX+ App
|Honduras
|10:00
|Tigo Sports Honduras
|Tigo Sports App
|Guatemala
|10:00
|Tigo Sports Guatemala
|Tigo Sports App
|El Salvador
|10:00
|Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
|TCS GO
|Nicaragua
|10:00
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
|Tigo Sports App
|República Dominicana
|12:00 p.m.
|Pio Deportes
|Pio Deportes Online
|México
|10:00 a.m.
|—
|ViX México
|Brasil
|13:00
|CazéTV
|Disney+ Premium Brazil
Canales de FOX y Telemundo para ver España vs. Cabo Verde en Estados Unidos
Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que FOX tendrá la cobertura en inglés. Además, fuboTV y FOX One transmitirán el encuentro mediante streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|fuboTV, FOX One
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|fuboTV, FOX One
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|fuboTV, FOX One
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|fuboTV, FOX One
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|fuboTV, FOX One
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|fuboTV, FOX One
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|fuboTV, FOX One
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|fuboTV, FOX One
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|fuboTV, FOX One
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|fuboTV, FOX One
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|fuboTV, FOX One
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FOX 2
|fuboTV, FOX One
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FOX 13
|fuboTV, FOX One
|Denver, CO
|Canal 25
|FOX 31
|fuboTV, FOX One
|Washington D.C.
|Canal 44
|FOX 5
|fuboTV, FOX One
Horarios, TV y dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: España vs. Cabo Verde
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 18:00 (España); 13:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay); 12:00 (Chile, Venezuela y Bolivia); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Estadio: Atlanta Stadium
- Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
- Capacidad: 71,000 espectadores
La selección española inicia su aventura en el Mundial 2026 con la responsabilidad de confirmar las expectativas que la sitúan entre las grandes favoritas al título. Frente a ella estará una Cabo Verde que afronta el primer Mundial de su historia y que intentará convertir su estreno en una de las grandes historias del torneo.