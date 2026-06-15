El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será escenario del partido inaugural del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre España y Cabo Verde a llevarse a cabo este lunes 15 de junio a partir de las 18:00 en horario peninsular (17:00 en las Islas Canarias) . ¿Quieres ver el juego España vs. Cabo Verde por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play serán los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.

En este primer asalto mundialista, el equipo de Luis de la Fuente llega con la misión de coronarse campeón y añadir una segunda estrella a su escudo, mientras que los Tubarões Azuli (Tiburones Azules, en portugués) de Pedro Leitão Brito quieren hacer historia en lo que será su primer partido en una Copa del Mundo.

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, España — Cabo Verde por semifinal de la Copa del Rey 2026?

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España — Cabo Verde: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026 en directo

Evento: España — Cabo Verde, Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), con capacidad máxima para albergar a 71.000 espectadores.

Horario: 18:00 de Madrid (hora peninsular)

Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play