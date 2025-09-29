SBS aprueba reglamento para retiro extraordinario de fondos AFP de hasta 4 UIT. (Foto: Andina)
SBS aprueba reglamento para retiro extraordinario de fondos AFP de hasta 4 UIT. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las solicitudes para los retiros de los fondos de las se realizarán a partir del 21 de octubre y los retiros serán a partir del 20 de noviembre, tras la norma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicada hoy, según señaló Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Refirió que la Resolución SBS Nº 03444-2025, establece el procedimiento operativo del nuevo retiro de hasta (ley N° 32445).

LEA TAMBIÉN: Retiro de AFP 2025: Las fechas del primer y del último desembolso

Indicó que en dicho documento, se especifica que las solicitudes se podrán realizar desde el martes 21/10/25, por lo tanto, los retiros se harán efectivos a partir de las siguientes fechas:

  • 1er retiro (hasta 1 UIT): (30 días calendario luego de la solicitud).
  • 2do retiro (hasta 1 UIT):  (30 días calendario luego del 1er retiro).
  • 3er retiro (hasta 1 UIT):  (30 días calendario luego del 2do retiro).
  • 4to retiro (hasta 1 UIT): (30 días calendario luego del 3er retiro).

Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencerá a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo.

Ante ello, en los siguientes días, las AFP deberán publicar un calendario de solicitudes de retiro en función del último dígito del DNI (como ocurrió en años anteriores), así como establecerán una página web única para la presentación de solicitudes.

TE PUEDE INTERESAR

Retiro de AFP ya tiene fecha: SBS define proceso para solicitud desde el 21 de octubre
Nuevo retiro de AFP: Bank of America pone bajo la lupa al mercado de capitales de Perú
FIAP advierte consecuencias preocupantes por octavo retiro de AFP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.