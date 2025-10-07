Tratamiento de datos en reclamos no requiere aceptación de políticas de privacidad | Foto: Referencial
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Cuando un consumidor desea presentar una queja o reclamo, suele hacerlo a través del Libro de Reclamaciones, un mecanismo que puede usarse tanto de forma física como virtual. En este último formato, algunas empresas han incorporado casillas que obligan al usuario a aceptar sus políticas de privacidad antes de enviar el formulario. Pero ¿es válido condicionar el derecho a reclamar a esa aceptación?

