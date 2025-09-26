Incremento patrimonial por pagos de tarjeta de crédito | Foto: Freepik
Las tarjetas de crédito permiten financiar gastos y organizar las finanzas personales. Sin embargo, en materia tributaria, los pagos que se realizan para cancelar estas deudas no pasan desapercibidos: la Sunat puede observarlos como incremento patrimonial no justificado cuando el contribuyente no demuestra el origen del dinero.

