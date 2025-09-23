Sunat. (Foto: GEC)
Sunat. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria realizará este miércoles 24 en Lima el noveno remate de bienes embargados a que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron.

Detalló que en esta oportunidad se subastarán 35 bienes valorizados en más de S/ 46 millones y un vehículo valorizado en S/ 132,740.

Entre los bienes a rematar destacan cuatro casas ubicadas en los distritos de Santiago de Surco, San Miguel, San Martin de Porres y Miraflores que cuentan con un precio base de S/ 15′827,997.51 ; S/ 779,571.88, S/ 294,874.79 soles y S/ 894,889.95, respectivamente.

También un departamento ubicado en el Cercado de Lima con precio base de S/ 264,412.36 y ocho terrenos ubicados en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Ate, Carabayllo, Chincha y Paracas.

Depósitos

Asimismo, subastará ocho depósitos (tres ubicados en Miraflores, uno en San Borja, dos en San Martín de Porres y dos en Surquillo), 12 estacionamientos en Magdalena del Mar, San Isidro, Santiago de Surco y Surquillo, una tienda en San Vicente de Cañete, una oficina en el emporio comercial de Gamarra en La Victoria y un Ómnibus Interurbano.

Para participar en el remate solo debe presentar su . La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial) cumpliendo las condiciones establecidas o llamar a los celulares 970-589308 y 964-408217.

La inscripción y participación en los remates es totalmente gratuita.

