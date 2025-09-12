En el país se han incautado más de 700 kilogramos de oro de procedencia ilegal en los últimos 4 años
En el país se han incautado más de 700 kilogramos de oro de procedencia ilegal en los últimos 4 años
Durante el primer semestre del 2025 la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), intervino 68.6 kilogramos de valorizado en aproximadamente S/53.5 millones, informó esa entidad.

Explicó que la intervención la realizó en el marco de sus acciones de control aduanero y en la cual detectó que se pretendía extraer dicho cargamento del territorio nacional utilizando el régimen aduanero de exportación definitiva.

Este monto de mineral aurífero incautado representa un incremento de 20% en relación con lo intervenido en similar periodo del año pasado, y -aseguró Sunat- refleja un mayor combate contra la minería ilegal.

Se incautó 797 kilos en últimos 4 años

Asimismo, desde el año 2021 a agosto último, las acciones articuladas desplegadas en la lucha contra este ilícito han permitido la incautación por parte del Ministerio Público (extinción de dominio) de un total de 797 kg de material aurífero, con un valor que supera los S/202 millones.

Estas incautaciones por las fiscalías se sustentan en la inexistencia o incongruencia de diversa información que respalde el origen legal de la mercancía, explicó.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Sunat, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, entidades que articulan esfuerzos permanentes para combatir la minería ilegal”, indicó esa superintendencia.

Intensifican control

Remarcó que esa actividad no solo genera graves perjuicios al medio ambiente, sino que también que afectan la seguridad y la economía del país.

La Sunat señaló que trabaja con el Ministerio Publico y la Policía Nacional del Peru, intensificando el control sobre las exportaciones de recursos minerales, en línea con la Ley General de Aduanas (DL N° 1053), Ley de los Delitos Aduaneros (Ley N° 28008) y la normatividad vigente.

“Estas acciones refuerzan los compromisos asumidos en el marco del Convenio de Cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la aplicación de estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materia de gestión de riesgo, para la lucha contra los delitos transnacionales, y son el resultado del trabajo articulado entre las instituciones que tienen como objetivo la lucha contra la minería ilegal”, aseveró.

