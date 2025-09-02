La compañía canadiense Hannan Metals Limited anunció el hallazgo de una nueva zona de mineralización de oro en Honda Creek, parte de su proyecto Valiente, ubicado en Huánuco. El descubrimiento se encuentra entre 1.3 y 2.1 kilómetros al sur-suroeste del prospecto Previsto Central y representa una expansión significativa del potencial aurífero de la zona.

Según la empresa, el área identificada comprende un sector de 2 km por 0.8 km con anomalías de oro confirmadas mediante muestreos de superficie: muestras de roca con valores de hasta 0.92 gramos de oro por tonelada (g/t Au) y de suelos con resultados de hasta 0.70 g/t Au. Estos datos amplían de manera considerable la huella mineralizada previamente reconocida en Previsto Central.

A diferencia de otras zonas del proyecto, Honda Creek muestra un sistema aurífero hospedado en rocas sedimentarias —principalmente calizas y limolitas de la formación Chonta— con pequeñas intrusiones dispersas, lo que indica un estilo de mineralización distinto al sistema epitermal de intrusivos alcalinos de Previsto Central. Los resultados preliminares sugieren la presencia de un sistema de reemplazo de carbonatos o de oro hospedado en sedimentos, lo que añade una nueva dimensión al modelo exploratorio de Hannan.

El hallazgo también refuerza la proyección distrital del proyecto: la compañía estima que el sistema mineralizado de Previsto se extiende ahora a lo largo de más de 5 kilómetros de longitud, consolidando el potencial de Valiente como un nuevo distrito aurífero emergente en Perú.

Michael Hudson, CEO de Hannan Metals, señaló que estos resultados representan “una expansión significativa” de la mineralización conocida y que el descubrimiento confirma la naturaleza multifase y de escala distrital del sistema. “Con muestras de superficie que alcanzan hasta 0.92 g/t Au en un área amplia, vemos las señales de un gran distrito aurífero en formación”, afirmó.

El ejecutivo añadió que la empresa prepara nuevas campañas de exploración enfocadas en áreas de alta ley previamente identificadas, como intersecciones de hasta 26 metros con 5.4 g/t Au, con el fin de ampliar zonas conocidas e identificar tendencias de mineralización de mayor ley dentro de Valiente.

Con un paquete de concesiones de 1,002 km², Hannan Metals busca posicionarse en la vanguardia de lo que describe como “una de las nuevas fronteras auríferas más prometedoras del Perú”.

Próximos pasos en Honda Creek

Hannan Metals detalló que el siguiente objetivo será avanzar en la comprensión y delimitación de la nueva zona aurífera de Honda Creek mediante mapeo geológico detallado, muestreos sistemáticos en canales de afloramientos disponibles e integración de los resultados con el programa de perforación planificado en Previsto.

En paralelo, la empresa continúa con el proceso de permisos ambientales para perforación en Previsto (DIA Amanecer). Para avanzar hacia esa etapa, un equipo de 10 especialistas en medio ambiente y arqueología ha culminado la recolección de información necesaria para la presentación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas.

El programa incluyó el monitoreo de línea base ambiental, ejecutado por consultores externos, así como la presentación ante el Ministerio de Cultura del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que confirma que las actividades no impactan en sitios de valor patrimonial.

Asimismo, se han desarrollado talleres y reuniones de participación pública en las comunidades de Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora y Previsto, donde las autoridades locales expresaron su conformidad con los planes de perforación.

El DIA constituye la certificación ambiental clave que permite avanzar con programas de exploración minera de bajo impacto en el Perú, incluyendo campañas de perforación, y representa el último requisito para que Hannan inicie actividades de mayor escala en la zona.