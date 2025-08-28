La canadiense American Lithium Corp. informó que el Poder Judicial del Perú publicó en su portal oficial la sentencia a favor de Macusani Yellowcake S.A.C., su filial en nuestro país, en el marco de la prolongada disputa legal por la titularidad de 32 concesiones mineras.

La Sala Constitucional y de Derecho Social del Tribunal Supremo rechazó por unanimidad las peticiones presentadas en diciembre de 2023 por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), al considerarlas “injustas, inadmisibles e inaceptables”. Con ello, se ratifica que las concesiones en cuestión continúan bajo control de Macusani Yellowcake.

El litigio se remonta a hace más de siete años, cuando el Ingemmet inició un proceso administrativo que derivó en una controversia judicial sobre la validez y la continuidad de los derechos mineros de la empresa. Desde el inicio, American Lithium sostuvo que no existían fundamentos para que el Tribunal Supremo asumiera jurisdicción en este caso, postura que finalmente fue respaldada por la máxima instancia judicial.

Andrew Bowering, presidente ejecutivo de American Lithium, señaló que la decisión se trata de un avance significativo y se encuentran satisfechos con la decisión del Tribunal. “Es importante recalcar que en ningún momento la compañía perdió la titularidad de las 32 concesiones objeto de la disputa. Ahora podemos centrarnos en avanzar en estos proyectos de alta calidad sin esta incertidumbre”, indicó.

Las operaciones de la canadiense American Lithium

Las operaciones principales de American Lithium Corp. se concentran en Perú y Nevada (EE. UU.), dos jurisdicciones consideradas con alto potencial geológico para la producción de litio, un insumo clave en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

En Perú, la compañía opera a través de su filial Macusani Yellowcake S.A.C., que controla proyectos en el altiplano de Puno, donde combina el desarrollo de yacimientos de litio y uranio de clase mundial. Este distrito se ha posicionado como uno de los depósitos de litio en roca más grandes a nivel global y cuenta con recursos estratégicos para abastecer la creciente demanda internacional.

En Estados Unidos, la compañía desarrolla el proyecto Tonopah Lithium Claims (TLC), ubicado en Nevada, uno de los estados con mayor dinamismo minero y foco de inversiones en litio en Norteamérica. Este activo se encuentra en una etapa avanzada de exploración, con estudios técnicos que respaldan su potencial para convertirse en una operación de gran escala.