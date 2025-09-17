La carta informa que, pese a haber generado ingresos en determinados periodos, algunos contribuyentes no presentaron el Formulario N.º 616 o PDT 616 – Trabajadores Independientes, el cual es obligatorio cuando los ingresos superan el monto establecido anualmente para estar exonerado de pagos a cuenta de cuarta categoría.

El documento advierte que esta omisión constituye una infracción tributaria y recuerda que, si no se regulariza, Sunat está facultada a emitir una Orden de Pago considerando los recibos emitidos por el contribuyente.

Obligación de declarar

De acuerdo con la normativa, los trabajadores independientes deben presentar el Formulario 616 cuando en un mes determinado superan el tope mensual establecido para estar exceptuados de la retención y pago a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) de cuarta categoría. Aunque el pago a cuenta pueda ser cero (por arrastre de saldos o por créditos), la presentación de la declaración es obligatoria.

La carta enfatiza que el incumplimiento de esta obligación formal genera una infracción prevista en el Código Tributario, que puede implicar multas que se calculan como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente (una UIT equivale a S/ 5,350 en 2025).

Riesgo de sanciones

El mensaje de Sunat también explica que, de persistir la omisión, se podría emitir una Orden de Pago para exigir el monto del impuesto calculado sobre los ingresos declarados en los recibos.

Además, el no presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos expone al contribuyente a sanciones adicionales, incluyendo la imposición de multas e intereses moratorios.

La administración tributaria exhortó a los trabajadores independientes a regularizar su situación cuanto antes, presentando el Formulario 616 pendiente o efectuando el pago correspondiente mediante el sistema SOL. Para ello, los contribuyentes pueden verificar el detalle de sus RHE en el módulo de emisores de la plataforma.

Expertos en tributación recuerdan que es recomendable no esperar a que Sunat emita una orden de pago, ya que ello podría generar intereses adicionales. Destacan que existe un régimen de gradualidad que permite reducir el monto de la multa si la declaración se regulariza de forma voluntaria antes de cualquier notificación de sanción.