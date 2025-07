El uso responsable de una tarjeta de crédito, particularmente si se obtiene por primera vez, permitirá atender sin complicaciones los problemas financieros del mañana.

Andrés Escalante, director de Administración y Finanzas de la UPC, mucho antes de solicitarla, es vital familiarizarse con conceptos como la Tasa de Costo Efectivo Anual - TCEA, la línea de crédito, fecha de corte y el pago mínimo, ya que estos determinan el costo real del financiamiento y permiten manejar menor el dinero.

“La tarjeta de crédito no es igual para todos. Lo ideal es optar por la que ofrezca las mejores condiciones según el propio nivel de ingresos, capacidad de pago y hábitos de consumo”, menciona.

Por ejemplo, si la tarjeta de crédito proviene de una entidad financiera con la que ya existe una relación comercial, puede resultar más beneficiosa porque ofrece mejores facilidades y condiciones.

"La tarjeta de crédito no es igual para todos", comenta Escalante. Depende de la planificación ver en esta herramienta un buen canal de financiamiento.

Entre los puntos clave para iniciarte en el mundo crediticio, Escalante recomienda:

Leer con detalle los términos y condiciones. Es clave revisar la TCEA, costo del crédito, fecha de corte, forma de cálculo de los intereses y el pago mínimo, debido a que definen cómo se comportará la deuda mes a mes.

Evita pagos adicionales innecesarios por errores de cálculo. Se suele perder la noción cuando el gasto es en dólares y se gana en soles, lo que provoca un desbalance financiero.

No saques tu dinero. No es recomendable retirar efectivo de una tarjeta de crédito ya que esta acción acarrea muy altos intereses. Lo más sensato es usar la tarjeta de crédito como medio de compras, a modo de préstamo de dinero no efectivo. Acudir a un cajero para disponer de dinero debe ser un recurso de muy última instancia.

Financiamiento responsable. Pagar el total de la deuda cada mes es la mejor alternativa ya que convierte la tarjeta en una de compras y, por tanto, en un medio de pago sin intereses. Si no se puede cubrir todo, hay que abonar por encima del mínimo.

Cálculo. Conoce tus límites: saber hasta cuánto puedo gastar y tener claro el motivo de cada compra. La deuda a la fecha de corte de la tarjeta no debe exceder los ingresos mensuales fijos.

“Una tarjeta puede ser una aliada o un riesgo, dependiendo de cómo se la utilice. Con disciplina y conocimiento, se convierte en una herramienta útil que facilita el acceso al crédito sin poner en peligro la estabilidad económica de uno”, refiere Escalante.