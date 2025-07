Sin embargo, en este contexto, los inversionistas peruanos han advertido un flanco débil en los índices estadounidenses: la alta concentración y dependencia en el sector tecnológico, ¿cómo han reaccionado?

“(Los inversionistas locales y del extranjero) ya no se sienten tan cómodos con la exposición a estas siete empresas (las grandes tecnológicas estadounidenses) que representan más de un tercio del S&P 500”, señaló Guillermo Rodriguez, Head of Latin America and US Offshore de WisdomTree, empresa global que gestiona fondos cotizados o ETF.

En general, los inversionistas prefieren una mejor diversificación y menor exposición a las compañías conocidas como las Siete Magníficas, añadió. Estas son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia y Tesla.

Pese a ello, Rodriguez aclaró que los agentes económicos no quieren salir de dicho país, sino que buscan alternativas más allá de las “big tech”.

El S&P500 ya se recuperó de su caída en abril.(Fuente: Yahoo Finance)

Dividendos y potencial de crecimiento

De este modo, Rodriguez sostuvo que los inversionistas están mirando empresas estadounidenses de gran capitalización, pero que prioricen la entrega de dividendos; o compañías con sólidos fundamentos y gran potencial de expansión.

Alejandro Saltiel, head of Indices de WisdomTree, explicó que las Siete Magníficas no necesariamente destacan en cuanto a repartición de utilidades.

Por su parte, César Huiman, analista senior de equity research en Renta4 SAB, aseguró que hoy los agentes están posicionándose también en sectores defensivos en la bolsa estadounidense, en empresas de servicios públicos y de consumo de productos básicos.

Asimismo, coincide con Rodríguez en señalar que esta exposición a valores menos volátiles en EE.UU. no necesariamente se ha dado a través de la compra directa de acciones, sino de ETF sectoriales.

“Hubo una fuerte incertidumbre a partir de febrero y marzo (de este año). Entonces, los clientes han sabido mitigar ese riesgo comprando acciones defensivas”, añadió.

No obstante, puntualizó, los inversionistas peruanos no se retirarán completamente de las Siete Magníficas.

Cada anuncio de Trump agita Wall Street. (Foto: Reuters)

Fondos cotizados en BVL

Rodriguez enfatizó además una mayor demanda de los peruanos por instrumentos como los ETF o fondos que cotizan en bolsa.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), de los 400 valores extranjeros inscritos en la plaza local, el 73% corresponde a ETF.

Frente a este comportamiento del inversionista peruano, WisdomTree ha comenzado a ofrecer 11 ETF a nivel local desde febrero último.

Entre esos fondos, la gestora destaca el U.S. Quality Dividend Growth ETF que invierte en grandes empresas estadounidenses que pagan dividendos a sus accionistas.

Un segundo ETF es el U.S. Quality Growth ETF que invierte en empresas con potencial de crecimiento, independientemente de su repartición de dividendos. “Deben ser firmas atractivas por crecimiento, pero también por rentabilidad. Por ello deben evaluar que la expansión del negocio no sea especulativa”, sostuvo Salatiel.

Otro ETF que WisdomTree ha puesto sobre la palestra es aquel que invierte en empresas del sector defensa en Europa.

Ello, en una coyuntura donde los gobiernos del viejo continente han acordado incrementar su gasto militar.

Preferencia por ETF de oro

El alza del oro en los últimos tiempos ha incentivado a los agentes del mercado a invertir también en ETF que repliquen el desempeño del metal, acotó el managing partner de Valoro Capital, Jorge Espada.

“Es una manera rápida de tener exposición directa al mercado (del mineral) y no a la situación de una compañía en particular. Por ejemplo, si paran la producción de la minera B, el inversionista (que compró sus acciones) va a sufrir por ese evento puntual”, indicó.

A la fecha, el metal precioso reporta un incremento de 30.9% a US$ 3,402 la onza en su cotización, según datos de la BVL.

El analista precisó que algunos ETF invierten en una canasta de varias empresas auríferas, con lo cual se diversifica el riesgo, mientras que otros fondos cotizados invierten en oro físico.