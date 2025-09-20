¿Peligra el modelo de los outlets tras la resolución de Indecopi?. (Foto referencial: Pixabay)
¿Peligra el modelo de los outlets tras la resolución de Indecopi?. (Foto referencial: Pixabay)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el comercio de productos, las tiendas cuentan con canales especiales llamados outlets, donde los artículos se ofrecen con importantes descuentos y precios distintos a los de los locales regulares.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi sanciona productora por no realizar Comic Con 2025 y ordena devolver entradas
Indecopi ordena a Saga Falabella eliminar cláusula que impedía cambios o devoluciones
Indecopi multa a Pacífico Seguros por llamadas spam

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.