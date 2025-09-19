Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Por no llevar a cabo el festival Comic Con 25, impuso una multa de S/ 978,247.50 a la productora Fun For Fan S.A.C. Asimismo, sancionó a su gerente general, Jean Pierre Ortiz Sasai, con 13.99 UIT (S/ 74,846.50) por su participación directa en las .

El evento había sido promocionado con la participación de reconocidos artistas de la cultura pop como Joseph Quinn, David Yost, René García, Gina Sánchez y Dani Virgen.

Sin embargo, tras su cancelación, la CC3 concluyó que la empresa no brindó información clara, suficiente ni oportuna sobre el proceso de devolución ni sobre una eventual reprogramación.

Además, la CC3 determinó que la productora incumplió con la obligación de brindar un servicio idóneo conforme a lo promocionado y que desatendió las solicitudes de devolución presentadas por los consumidores afectados.

Como medida correctiva, la CC3 ordenó a la empresa devolver la totalidad del dinero de las entradas, con o sin solicitud previa de los consumidores, en un plazo de 15 días hábiles.

La resolución es pública y aún se encuentra en plazo de apelación.

De presentarse este recurso, el caso será revisado y, de corresponder, elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del , segunda y última instancia de la vía administrativa.

