Discounters es el formato del canal moderno que más crece. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg
Discounters es el formato del canal moderno que más crece. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Si bien el canal tradicional con sus diversos formatos tiene un posicionamiento importante en las preferencias de los hogares peruanos, el canal moderno tampoco se queda atrás y sigue sumando nuevos consumidores a su portafolio, apalancado por modelos de negocios que están en crecimiento; advirtió Lock & Asociados.

TE PUEDE INTERESAR

Canal moderno aumenta ventas, ¿qué negocios contribuyen a su crecimiento?
Tiendas de descuento ya pesan 10% en canal moderno, ¿más aperturas a la vista?
Bodegas vs. tiendas de conveniencia: cuál lidera el mercado minorista en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.