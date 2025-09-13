De acuerdo a la consultora, en el primer semestre, la facturación del canal moderno creció 6.7% en relación a similar periodo del 2024. El mayor aporte es representado por supermercados con 58.1%, aunque no es el formato que actualmente más crece (0.7%).

Con un 14.3% de la torta —superando la presencia de 9.7% que tenía dos años atrás—, los discounters mostraron en los primeros seis meses del año un avance de 3.5% en el monto de sus ventas, siendo el formato más relevante en transacciones del canal moderno en este periodo.

“De enero a junio, las ventas de los discounters a nivel nacional han sido de más de S/ 2,000 millones, lo cual está impulsado por la apertura agresiva de tiendas de los principales players de esta categoría, como Aje con Tiendas 3A o Intercorp con Tiendas Mass”, señaló José Luis Quezada, director del área Retail de Lock & Asociados.

En esa línea, el ejecutivo manifestó que el avance de los discounters trasciende al valor en ventas y evidencia aún mejores cifras en lo que concierne al volumen, considerando que con un aumento de 7% en unidades vendidas es el principal impulsor del crecimiento de 10.6% que registra el canal moderno en el primer semestre del 2025. Los otros formatos (supermercados, cash & carry, convenience y online) significan avances inferiores a 2%.

“A favor del discounter juega la proximidad de sus locales en relación al consumidor; además,de que en algunas categorías brinda un mejor precio, considerando también que su ADN son las marcas propias”, incidió Quezada.

Actualmente, aunque el grueso de la facturación de los discounters se concentra en la capital del país, los grupos propietarios de estos negocios observan oportunidades en provincias.

“El ticket promedio de estos negocios en Lima es de S/ 19.20 por compra; mientras, en provincias es de S/ 11.50 por visita, teniendo en cuenta que en regiones el surtido puede ser más limitado y los locales más pequeños en comparación a Lima”, expresó Quezada.

Abarrotes como categoría fundamental

Para el desarrollo del canal moderno, una categoría clave son abarrotes (productos comestibles, bebidas no alcohólicas y cuidado del hogar) , la cual registra en el primer semestre un crecimiento de 9.2% en volumen y de 5.8% en valor en relación a la misma etapa del 2024.

De hecho, dichos productos significan la mayor parte de la facturación de los diversos formatos del canal moderno; sin embargo, en discounters se muestra un significativo aumento en las ventas de abarrotes, con un 23.2% en los primeros seis meses del año .

“En tiendas de conveniencia, los abarrotes también registran un avance con 14.1% y, por el contrario, esta categoría en supermercados sí se mantienen con tendencia a la baja; ello, como consecuencia de una migración discounters, principalmente, por un factor de proximidad y de ocasión de compra”, precisó el director de Retail de la consultora.

Bajo ese contexto, Quezada estimó que en lo que resta del año, el canal moderno continuará penetrando en mayor medida en las preferencias del consumidor, principalmente, por la llegada de los discounters a nuevos mercados de provincias, donde los planes de expansión perfilan a ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco, Chiclayo.

“La presencia de los discounters es un 60% en Lima y un 40% en provincias, siendo que la estrategia es seguir aperturando en provincias y madurar el mercado en Lima”, finalizó.

El dato

El canal online en supermercados registró ventas por S/ 673.9 millones en el primer semestre, lo que significa un crecimiento de 24.4% en relación a similar periodo del 2024. La categoría de abarrotes representa la mayor parte de los ingresos y a su vez, el segmento de mayor desarrollo con un 19%. “Anteriormente, en el canal online lo que principalmente se compraba eran productos non-food como televisores, pero ahora la dinámica ha cambiado y abarrotes cobra importancia; entonces, eso quiere decir que el cliente también lo observa como un canal donde puede hacer su despensa”, indicó Quezada.