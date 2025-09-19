Caso Pokémon: Indecopi impone multa de 55 UIT por venta de productos sin licencia | Foto: Composición
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el comercio electrónico y en redes sociales se han multiplicado las tiendas que ofrecen polos, tazas y otros artículos con personajes de series, películas o videojuegos. Sin embargo, cuando estos productos se venden sin autorización de los titulares de los derechos de autor, entran en una zona de riesgo legal.

