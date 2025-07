La revista The Economist elaboró su propio listado con las mejores series y películas en lo que va de 2025.Todas se encuentran en plataformas de streaming, lo que implica que pueden ser accesibles al público.

Con 10 títulos, las series dominan las recomendaciones de la revista para lo que va de año. Netflix cuenta con cierta ventaja, toda vez que tres producciones aparecen en la publicación

¿Cuáles son las series recomendadas?

The Economist recomienda las siguientes: Adolescence; The Clubhouse: A Year with the Red Sox y Toxic Town.

Max, de HBO y Warner, también tiene varias nominaciones: Hacks, The Last of Us, The Pitt.

No obstante, con su nueva política de venta de contenido, alguna de estas producciones también pueden encontrarse en otras plataformas, como Prime Video.

Las plataformas de Disney+ y AppleTV también aparecen a partes iguales. Por el lado de la empresa del ratón están Andor o Dying for Sex; mientras que en la plataforma de los de la manzana están Severance y The Narrow Road to the Deep North.

Adolescence. Owen Cooper as Jamie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

¿Cuáles son las mejores películas?

El resto del listado lo completan cinco filmes. Se trata de: Sinners, de Michael B. Jordan, forma parte de estas recomendaciones y puede ser vista a través de Max.

Así también: I’m Still Here , que puede disfrutarse por Prime Video, Philo, Roku, Pluto TV y Kanopy.

Asimismo, los filmes Holy Cow; The Last Showgirl con Pamela Anderson y Warfare hacen parte de estas recomendaciones.

