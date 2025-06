Los padres que estaban desesperados por tener un hijo varón pero no querían una familia numerosa —o, en China, no se les permitía tener una— empezaron a abortar sistemáticamente a las niñas. En todo el mundo, entre los bebés nacidos en 2000, faltaron la asombrosa cifra de 1.6 millones de niñas de lo que cabría esperar, dada la proporción natural de sexos al nacer. Este año es probable que esa cifra sea de 200,000, y sigue disminuyendo.

La desaparición de la preferencia por los niños en las regiones donde era más fuerte ha sido asombrosamente rápida. La proporción natural es de unos 105 niños por cada 100 niñas; como los niños tienen más probabilidades de morir jóvenes, esto conduce a una paridad aproximada en la edad reproductiva.

La proporción de sexos al nacer, antes muy sesgada en Asia, es más equilibrada. En China descendió de un máximo de 117.8 niños por cada 100 niñas en 2006 a 109.8 el año pasado, y en India de 109.6 en 2010 a 106.8. En Corea del Sur ha vuelto completamente a la normalidad, tras haber sido de un escandaloso 115.7 en 1990.

En 2010, una portada de The Economist calificó el aborto masivo de niñas de “generocidio”. El declive mundial de esta lacra es una bendición. En primer lugar, implica un declive de las tradiciones que lo sustentaban: la cruda creencia de que los hombres importan más y la expectativa en algunas culturas de que una hija crecerá para servir a la familia de su marido, por lo que los padres necesitan un hijo varón que cuide de ellos en la vejez. Estas ideas sexistas no han desaparecido, pero las pruebas de que se están desvaneciendo son bienvenidas.

En segundo lugar, anuncia un alivio de los daños causados por el excedente de hombres. El aborto selectivo por razón de sexo condenó a millones de varones a la soltería de por vida. Muchos de estos “ramas desnudas”, como se les conoce en China, lo resentían con intensidad. Y su furia era socialmente desestabilizadora, ya que los solteros jóvenes y frustrados son más propensos a la violencia.

Un estudio de seis países asiáticos descubrió que la distorsión en la proporción de sexos había provocado un aumento de las violaciones en todos esos países. Otros relacionaron el desequilibrio con un aumento de la delincuencia violenta en China, junto con una policía autoritaria para sofocarla, y con un mayor riesgo de enfrentamientos civiles o incluso guerras en otros países. La desaparición de la preferencia por los chicos hará que gran parte del mundo sea más seguro.

Mientras tanto, en algunas regiones está surgiendo una nueva preferencia: por las niñas. Es mucho más discreta. Los padres no abortan a los niños por ser niños. Ningún gran país tiene todavía un exceso notable de niñas. Más bien, la preferencia por las niñas puede verse en otras medidas, como las encuestas y los patrones de fecundidad.

Entre las parejas japonesas que desean un solo hijo, se prefieren las niñas. En todo el mundo, los padres suelen querer una mezcla. Pero en Estados Unidos y Escandinavia es más probable que las parejas tengan más hijos si los primeros son varones, lo que sugiere que son más quienes siguen intentando tener una niña que quienes lo hacen por un niño. Cuando quieren adoptar, las parejas pagan más por una niña. Cuando se someten a fecundación in vitro (FIV) y otros métodos de selección del sexo en países donde es legal elegir el sexo del embrión, las mujeres optan cada vez más por las hijas.

La gente prefiere a las niñas por todo tipo de razones. Algunos piensan que serán más fáciles de criar, o aprecian lo que consideran rasgos femeninos. En algunos países quizá supongan que cuidar de los padres ancianos es tarea de la hija.

Sin embargo, la nueva preferencia por las niñas también refleja la creciente preocupación por las perspectivas de los varones. Los niños siempre han sido más propensos a meterse en problemas: en todo el mundo, el 93% de los presos son hombres. En gran parte del mundo también se han quedado rezagados académicamente respecto a las niñas.

En los países ricos, el 54% de las mujeres jóvenes tienen un título terciario, frente al 41% de los hombres jóvenes. Los hombres siguen estando sobrerrepresentados en la cima, en las salas de juntas, pero también en la base, encerrándose airadamente en sus dormitorios.

Los gobiernos se preocupan con razón por los problemas entre los varones. Como los niños maduran más tarde que las niñas, hay razones para retrasarlos un año en la escuela. Más profesores varones, sobre todo en la escuela primaria, donde apenas hay, podrían servirles de modelo.

Una mejor formación profesional podría impulsarlos a realizar trabajos que los hombres han evitado durante mucho tiempo, como la enfermería. Adaptar las políticas para ayudar a los chicos con dificultades no tiene por qué significar perjudicar a las niñas, así como recetar anteojos a alguien con mala vista no perjudica a los que tienen una visión 20/20.

En el futuro, la tecnología ofrecerá a los padres más opciones. Algunas serán relativamente poco controvertidas: cuando sea posible modificar los genes para evitar horribles enfermedades hereditarias, quienes tengan posibilidades no dudarán en hacerlo. Pero, ¿y si se generalizan las nuevas tecnologías de selección de sexo? Las parejas que se someten a un tratamiento de fertilidad ya pueden elegir esperma con cromosomas X o determinar el sexo de un embrión mediante pruebas genéticas. Estas técnicas son caras y poco frecuentes, pero seguramente se abaratarán.

Además, y lo que es más importante, es probable que más padres que conciben hijos a la antigua usanza usen análisis de sangre baratos en las primeras semanas de embarazo para averiguar rasgos genéticos. Estas pruebas ya pueden revelar el sexo del embrión. Algunas personas que intentan tener una niña pueden entonces utilizar abortivos a base de píldoras para evitar tener un niño.

Como periódico liberal, The Economist preferiría no decirle a la gente qué tipo de familia debe tener. No obstante, merece la pena reflexionar sobre las consecuencias que podría tener un nuevo desequilibrio: una futura generación con muchas más mujeres que hombres.

El poder de los números

No sería tan malo como un exceso de hombres. Es poco probable que un exceso de mujeres solteras se convierta en maltratos físicos. De hecho, se podría especular con que un mundo mayoritariamente femenino sería más pacífico y estaría mejor gobernado.

Pero si las mujeres llegaran a ser una gran mayoría, algunos hombres podrían explotar su posición negociadora más fuerte en el mercado de apareamiento volviéndose más promiscuos o reacios a comprometerse en una relación. Para muchas mujeres heterosexuales, esto dificultaría las relaciones amorosas. Algunas que quisieran emparejarse no podrían hacerlo.

Celebra, por tanto, el enfriamiento de la guerra contra las niñas y exhorta a que llegue el día en que termine por completo. Pero no des por sentado que lo que venga después será sencillo o estará exento de problemas.