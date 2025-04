Esta entrevista concedida por el embajador se realizó el 4 de abril, el mismo día en que la justicia coreana destituía al presidente Yoon Suk Yeol por aplicar la Ley Marcial en diciembre de 2024. El ahora exmandatario se había referido al Perú como su principal socio en materia de defensa, un sector que sigue atrayendo a inversionistas coreanos.

El ahora expresidente coreano mencionó en APEC 2024 que Perú era su principal socio en materia de Defensa, ¿se mantendrán los proyectos en esa área?

Eso va a mantenerse. Al final de este mes (abril) se realizará el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa (SITDEF 2025) y numerosos funcionarios y empresas coreanas visitarán la feria en Lima. La cooperación que existe con Perú es actual y futura.

¿A cuánto asciende la inversión en materia del sector Defensa?

En 2024 se firmó un contrato entre el SIMA y Hyundai Heavy Industries para construir cuatro buques hasta el 2029 por un total de US$ 462.9 millones, eso significa transferencia de tecnología, generación de empleos y cooperación industrial.

¿Hyundai Heavy instalará una fábrica o astillero en el Perú?

Sobre este punto, se está discutiendo el tema entre SIMA y Hyundai. Todavía no hay un plan concreto, aún se evalúa este plan, pero Hyundai sí tiene el interés. Por otro lado, las empresas coreanas que tienen experiencia técnica en la industria naval, han mostrado gran interés en el proyecto de reubicación de la base naval, impulsado por el gobierno peruano.

¿Nueva empresa en Perú?

Más allá del sector defensa, ¿a cuánto ascienden las inversiones coreanas en Perú?

Desde la firma del TLC entre Perú y Corea del Sur, la inversión coreana en el país se ha cuadriplicado, pasando de US$ 200 millones en 2010 a un acumulado de US$ 7,200 millones hasta el 2024. Desde el 2011 a la fecha, el promedio anual de inversiones coreanas en el país asciende a US$ 430 millones aproximadamente.

Este incremento se debe a dos razones: por el acuerdo comercial (TLC) y porque Perú tiene bastantes atractivos de inversión, con una economía estable, buena dinámica de la población joven y abundancia de recursos naturales.

Además de las 20 empresas coreanas que ya operan en el país, ¿Cuántas más podrían ingresar en el corto plazo?

Samsung C&T ha ingresado hace poco al sector construcción y empresas como Hyundai Rotem, que produce vehículos militares, metro, tren, entre otros, está estudiando su entrada al Perú, pero hasta el momento no tienen una oficina física en el país.

¿Hyundai Rotem podría instalar una planta en Perú?

Eso dependerá del proceso de cooperación.

¿Cuáles son los sectores de interés para los inversionistas coreanos?

¿La mayoría de las inversiones en el Perú son en el rubro minero?

Sí, el 95% de las inversiones está en el rubro minero y de hidrocarburos. SK Innovation ha realizado inversiones en el desarrollo del GNL. Korea Zinc invierte en minas de zinc y LS-Nikko (actual LS MnM), en minas de cobre. Además, en 2024, STX realizó una inversión en acciones en una mina de litio en el Perú. Esperamos que las inversiones de empresas coreanas sigan expandiéndose.

¿A qué otros sectores?

Infraestructura. Hasta la fecha, el número total de proyectos de infraestructura adjudicados a empresas coreanas en el Perú asciende a 140, por un valor cercano a US$ 1,200 millones. Entre ellas está la construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco) y la supervisión de la Línea 2 del Metro de Lima.

¿En qué otros proyectos están interesados?

El gobierno peruano está buscando resolver el problema del sector transporte, por eso tiene proyectos como el Ferrocarril Lima-Ica, las Línea 3 y 4, y más carreteras, entre otros. Corea puede ser un socio esencial para Perú.

¿Ya pudo visitar todas las regiones del país?

No todos, principalmente visité Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Cusco, Iquitos y Arequipa.

¿Con qué región hay una mayor cooperación?

Con Cusco. Nosotros estamos implementando, a través de un proyecto de KOICA, un sistema de gestión integral de residuos sólidos y la modernización de la economía circular, para mejorar el turismo en esta región. Sobre la recuperación de Macchu Picchu, es un proyecto que está siendo discutido entre Perú y Corea del Sur, pero aún no ha sido confirmada.

¿Qué tan avanzando está el aeropuerto de Chinchero?

Debería concluir a finales del 2026. Corea del Sur, además, está participando en el análisis del proyecto “Estudio de viabilidad para la construcción del ferrocarril aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Perú”, para conectar el terminal aéreo con las ciudades locales. A petición del gobierno del Perú, el gobierno coreano está realizando este estudio con presupuesto coreano. Cuando haya la licitación, nuestras empresas van a querer participar.

¿Hay inversiones de las empresas coreanas en el norte del país?

Hay un fabricante coreano que procesa pota y lo exporta a Corea, Japón y China.

¿Y en el sector agrícola? (como packing o envases)

Empresas como Samsung y POCSO son compañías de negocio y de comercio, ellos tienen interés en realizar más inversiones en el país, pero ellos tienen sus propios planes.

¿Un banco coreano en Perú?

En Perú ya hay bancos chinos operando como brazo financieros de las empresas chinas en el país, ¿podríamos ver algún banco coreano?

No hay bancos privados en Corea del Sur. Pero Korea Eximbank (el Banco de Exportación e Importación de Corea), quiere entrar al mercado peruano, ha expresado su interés en colaborar con el Gobierno del Perú en el marco del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF), a través de préstamos concesionales. No obstante, esta posible cooperación está sujeta a una decisión política por parte del Gobierno peruano, ya que requiere la suscripción de un acuerdo bilateral entre ambos Estados. La función de Eximbank son préstamos públicos a muy bajas tasas de interés. Lo que sabemos es que Perú todavía está pensando en no expandir su endeudamiento, es su política principal, entonces, si bien Eximbank quiere ingresar, necesita mas tiempo.

¿Ya opera en otros países de la región?

Ya opera en Colombia con una oficina y está en otros países de la región.

Nuevos productos peruanos al mercado coreano

En concreto, ¿Cuáles han sido los principales beneficios del TLC para ambos países?

No hay arancel para los productos de exportación por parte del Perú, y hoy en día podemos ver más productos peruanos en Corea, especialmente agrícolas y de pesca. La pota, la palta Hass, la uva y fresa son populares en Corea. También el café de Chanchamayo (Junín) es conocido.

¿Qué otros productos podrían ingresar?

Estamos evaluando los procesos fitosanitarios para el arándano y la granada, no sé si puedan concretarse este año. Es un proceso de examinación y de análisis, pero quizá en el futuro Corea del Sur pueda disfrutar de más productos.

Y, además de la pota, ¿qué otros productos marinos son atractivos para el consumidor coreano?

El camarón peruano es popular. En 2024 los envíos alcanzaron los US$ 60 millones, pero lamentablemente hay un problema por el cambio climático. La temperatura del mar está subiendo y vemos una reducción en el volumen de envíos.

Frente al panorama arancelario de Estados Unidos, ¿cuál será la respuesta de Corea del Sur y cómo este mercado puede ser una alternativa para los envíos peruanos?

Dicen que a Donald Trump le gusta negociar, luego de anunciar algo, da espacio para negociar. Corea del Sur ha asignado un equipo de alto nivel, seguramente buscaremos conversar.

¿Cuánto crecerá Corea del Sur este año y qué porcentaje de clase media tiene?

Este año creceremos a 2%, no es mucho. Pero tenemos una clase media bastante sólida, que representa casi el 60% de la población total de Corea.

Considerando que tienen a gigantes de la tecnología en su país, ¿Qué minerales demandarán más en el corto plazo?

Cada año vemos una exportación mayor de cobre y zinc. Esos hoy en día son la principal apuesta de las empresas de tecnología. Las importaciones de cobre desde Perú alcanzaron los US$ 618 millones en 2024, mientras que de gas natural, US$ 547 millones. Además, existe una alta demanda de otros minerales como nafta y antracina.

Finalmente, ¿Cuáles cree que han sido los puntos centrales que han permitido el desarrollo de Corea del Sur en los últimos años?

Nuestros padres siempre han pensado que la educación es lo más importante. Ellos destinaban mas dinero para la educación. Y, por parte del gobierno, mayor inversión en sectores estratégicos, como industrias de automóviles y semiconsuctores.

*La segunda parte de la entrevista al Embajador de la República de Corea se publicará este viernes en G de Gestión.