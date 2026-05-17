El criterio vinculante busca uniformizar la aplicación de la normativa relacionada con los contratos CAS a plazo determinado | Foto: Andina
El criterio vinculante busca uniformizar la aplicación de la normativa relacionada con los contratos CAS a plazo determinado | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisó los alcances sobre la aplicación del plazo máximo de duración de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) a plazo determinado, previsto en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 32563.

Ante ello, Servir publicó l el pasado 16 de mayo. Vía este dispositivo legal se establece un límite para la duración de los contratos CAS a plazo determinado, bajo el amparo de la Ley N° 32563.

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En la resolución se cita la aprobación, como opinión vinculante, del Informe Técnico N° 000965-2026-SERVIR-GPGSC, el cual establece que el plazo máximo de 5 años aplica únicamente a los contratos CAS a plazo determinado suscritos en el marco de la norma señalada, así como a sus respectivas prórrogas o renovaciones.

El ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos señaló que esta precisión permitirá brindar mayor predictibilidad y seguridad jurídica tanto a las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas como a las servidoras y servidores sujetos al régimen CAS.

Servir es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado peruano. Foto: Servir.
Servir es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado peruano. Foto: Servir.

De esta forma, por su carácter vinculante, el informe técnico de Servir debe ser obligatoriamente cumplido por cada oficina de recursos humanos de cada institución del Estado peruano, uniformizando criterios respecto a la aplicación del límite máximo de duración de los contratos CAS a plazo determinado.

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