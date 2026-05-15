La autoridad monetaria argumenta que, en abril, la tasa mensual de inflación fue de 0.52%, mientras que la tasa sin considerar alimentos ni energía fue de 0.87%.

Este aumento de la inflación del mes obedeció principalmente a incrementos en tarifas de transporte local y combustibles en un contexto de mayor cotización internacional del petróleo.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso.

Lo que busca el BCRP es mantener un margen de flexibilidad en la política monetaria, dijo Enrique Diaz, CEO de la consultora MC&F e IFEL.

“La expectativa de crecimiento es buena, dentro de los estándares de los últimos años, pero vamos a entrar en un espacio de incertidumbre; la parte política será determinante en los próximos meses”, comentó.

Además, sostuvo que no hay una preocupación inmediata por los precios, salvo el impacto del conflicto externo en los combustibles.

“Estamos en un punto de quiebre, aunque el BCR mantiene una postura prudente para mover la tasa hacia el lado correcto según la evolución del entorno económico”, dijo.

“Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta”, afirma el BCR.

Créditos

Lo más probable es que se calmen los factores que mueven el precio del petróleo y el efecto desista, coincide Diaz.

Por tanto, se reduce la expectativa de mayores presiones inflacionarias que hagan que la tasa suba como esperaban hasta hace poco algunos especialistas del sistema financiero.

En este escenario, Diaz prevé que las tasas de los créditos que tomen los usuarios tampoco subirían sino que podrían mantenerse en niveles similares a los actuales.

La tasa referencial ya tiene varios meses en 4.25%, mientras siga así, la evaluación será en función de otros elementos, si hay crecimiento económico, si hay riesgo, entre otros.