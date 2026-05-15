Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. Foto: gob.pe
Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. Foto: gob.pe
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en mayo.

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