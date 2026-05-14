El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en mayo.

La autoridad monetaria argumenta que, en abril, la tasa mensual de inflación fue de 0.52%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0.87%.

Este aumento de la inflación del mes obedeció principalmente a incrementos en tarifas de transporte local y combustibles en un contexto de mayor cotización internacional del petróleo.

En términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 3.8% en marzo a 4% en abril, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 3.7% a 4.4% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso.

Con ello, el BCRP reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.

“El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria”, se lee en el comunicado.

Expectativa

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2.5% en marzo a 2.8% en abril, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta.

“Los indicadores adelantados de la actividad económica a abril siguen mostrando un buen desempeño”, refiere el emisor monetario. En el mes, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta realizada por el Banco Central continúa ubicándose en el tramo optimista, aunque se observó un deterioro de los indicadores de expectativas, añade.

El riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y un alto precio internacional del petróleo, advierte el emisor monetario.

A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.