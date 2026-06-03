Las ventas comparables de McDonald’s en Estados Unidos han superado el crecimiento promedio de la industria de comida rápida durante cuatro trimestres consecutivos, según la firma de investigación Technomic.// Fotógrafo: Zak Bennett/Bloomberg
Las ventas comparables de McDonald’s en Estados Unidos han superado el crecimiento promedio de la industria de comida rápida durante cuatro trimestres consecutivos, según la firma de investigación Technomic.// Fotógrafo: Zak Bennett/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Como parte de una estrategia renovada, McDonald’s Corp. está probando nuevos productos en el menú, como alitas y filetes empanizados a mano. Se trata de una apuesta de amplio alcance que busca que una comida de mayor calidad, junto con campañas más atractivas en redes sociales y mejoras en los restaurantes, ayuden a la fast food a consolidarse como la primera opción de los consumidores, no solo para una comida rápida sobre la marcha, sino también para salidas familiares y otras ocasiones.

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