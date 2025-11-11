Burger King dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado chino. La cadena de comida rápida, propiedad de Restaurant Brands International (RBI), anunció la creación de una empresa conjunta con CITIC Private Equity (CPE), grupo de capital privado con sede en Pekín, con el objetivo de duplicar sus establecimientos en el país asiático en los próximos cinco años .

Según informó RBI, CPE invertirá aproximadamente US$ 350 millones para adquirir hasta un 83% de participación en la nueva sociedad, mientras que la matriz de Burger King conservará el 17% restante, además de un asiento en el consejo de administración.

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2026.

La asociación busca acelerar el ritmo de crecimiento de la marca en China, donde planea expandirse a más de 4000 locales hacia 2035.

Actualmente, Burger King cuenta con unos 1250 restaurantes, una cifra que contrasta con los apenas 60 establecimientos que tenía en 2012.

La inversión de CPE abarcará tanto la apertura de nuevos locales como la promoción de marca y desarrollo del menú, en un contexto en el que las cadenas internacionales enfrentan una mayor competencia de firmas locales y los efectos de la desaceleración económica del gigante asiático.

Burger King busca consolidar su presencia en China con el apoyo de capital local. Foto: EFE/Maxim Shipenkov.

El acuerdo se enmarca en la reorganización que RBI inició a comienzos de 2024, cuando una de sus filiales compró las participaciones de sus anteriores socios en Burger King China —la turca TFI y la estadounidense Cartesian Capital— por unos US$ 158 millones en efectivo, con el fin de buscar un nuevo operador local.

“China sigue siendo una de las oportunidades a largo plazo más emocionantes para Burger King a nivel mundial. Nuestras inversiones recientes y esta empresa conjunta reflejan nuestra confianza en el mercado chino”, señaló Joshua Kobza, director ejecutivo de RBI.

Por su parte, Mark Mao, director general de CPE, destacó que el grupo buscará aprovechar su “profundo entendimiento del consumidor chino” para “llevar las hamburguesas de Burger King a más clientes en todo el país.

Con información de EFE.