Aliex se dedica al desarrollo y comercialización de salsas y ajíes. (Foto: Pixabay)
Redacción Gestión
, apunta a la ampliación de su cartera de clientes en el exterior. Actualmente, la compañía exporta a Estados Unidos, Canadá, Suiza, Ecuador, Chile y Uruguay; mientras, en el mercado local, comercializa sus marcas Walibí y Libby’s en .

La oferta de la empresa consiste en salsas tradicionales como mayonesa, mostaza, kétchup; además, de sabores peruanos como ají criollo, huancaína y rocoto. También produce pastas para cocina elaboradas con ají amarillo, ají panca, ajo molido y jengibre.

“Nuestra planta de procesos tiene una capacidad productiva de mil toneladas mensuales, lo cual nos permite cumplir con nuestros clientes”, puntualizó Bruno Olaechea Salazar, jefe de Ventas de la compañía, a la .

Adicionalmente, la empresa cuenta con una línea de frutas –conformada por jugos y pulpas asépticas de chicha morada, fresa, arándano, durazno y jengibre– que se distribuye en el canal industrial a . En el mediano plazo, la empresa espera concretar el envío de estos productos a Estados Unidos y a Europa. "Proyectamos incrementar nuestras exportaciones de salsas e iniciar despachos al exterior de jugos y pulpas“, añadió.

Cadena de valor

Olaechea señaló que articulan toda su cadena de valor –desde el cultivo, la cosecha, el procesamiento industrial y el envasado– bajo estrictas normas de calidad. Cuentan además con las certificaciones internacionales HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) y BRC (British Retail Consortium).

“Aliex orienta sus esfuerzos en producir alimentos de calidad que cumplan con los requisitos normativos de seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional”, manifestó.

Aliex opera como proveedor de marca blanca para , .

