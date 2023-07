De acuerdo con el ranking de los restaurantes de comida rápida que más facturan en el mundo, las multinacionales son las que facturan miles de millones de dólares al año y que además son de las más reconocidas.

¿Qué compañías lideran la lista este 2023? Statista señala que Mc Donald’s es la marca que encabeza el ranking con un valor superior a los US$ 191,100 millones.

Esta cadena tiene un sólida presencia a nivel global con locales propios distribuidos en más de 100 países de los cinco continentes. Desde el 2018, más de la mitad de los ingresos de McDonald’s Corporation proceden de locales gestionados por socios franquiciados.

Además, en el 2022 sus ingresos totales se situaron en torno a los US$ 6,200 millones.

En segundo lugar se encuentra Starbucks, cuya marca se valoraba en unos US$ 61,530 millones. Actualmente, cuenta con 30,000 cafeterías en 83 países.

Le sigue Kentucky Fried Chicken (KFC), con una valoración de US$ 22,056 millones. La cadena caracterizada por sus pop corn y pollo tiene presencia con más de 22,000 restaurantes en todo el mundo.

En cuarta posición está Chipotle, con un valor de US$13,318 millones, el cual se destaca por sus platos mexicanos y cuenta con cerca de 40 restaurantes en el mundo.

Subway está en el puesto cinco con una valoración de US$ 11,002 millones, según Statista. Esta cadena es conocida por su selección de sándwiches personalizables y saludables, y ha expandido su presencia global con más de 42,000 restaurantes en todo el mundo.

En sexto lugar está Domino’s Pizza con US$ 10,655 millones, Pizza Hut con US$ 8,807 millones, Burger King con US$ 7,676 millones, Taco Bell con US$ 7,185 millones y Chick-Fill A con US$ 7,139 millones.

Grandes grupos de la comida rápida

Para Statista, cuatro de las 10 marcas de mayor valor en el mundo pertenecen a dos grupos. El grupo Yum! Brands Inc., además de poseer KFC, es dueño de Pizza Hut y Taco Bell.

Por su parte, Restaurant Brands International controla posiblemente el mayor rival de McDonald’s en el mundo, Burger King, así como la cadena de cafeterías canadiense Tim Hortons y los restaurantes Popeye Louisiana Kitchen, que pese a su popularidad en esta ocasión no logran colarse en el ranking.

