En esa línea, de acuerdo con una actualización del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Perú tiene en lista once productos próximos a concretar su gestión de acceso a nuevos destinos; sin embargo, para el cierre de este 2022 se proyecta lograr acuerdos para ocho de ellos.

Se trata de cítricos, frutos frescos a Nueva Zelanda y Vietnam; uva, en fruta fresca a Chile e Israel; aguaymanto, cúrcuma y frambuesa a Estados Unidos; granada, también en fruta fresca a México; pimiento y ají, fruto fresco a Uruguay, reveló la autoridad sanitaria a Gestión.pe.

Cabe indicar que la cúrcuma -conocida localmente como palillo- así como el kion se posicionaron en la canasta agroexportadora peruana durante la pandemia debido a sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, a la posibilidad de disminuir el colesterol y sus propiedades nutricionales.

De acuerdo a informe de la Cámara de Comercio de Lima, los envíos peruanos de cúrcuma alcanzaron las 3.682 toneladas en 2021 por un valor de US$ 6.4 millones, cifra 5% mayor a la registrada en el 2020 (US$ 6.1 millones) y 71% más con respecto al 2019 (US$ 3,8 millones). Ello se debió a los mayores envíos hacia principales destinos como Países Bajos, España, Canadá, Alemania y México.

Por su parte, la Asociación de Exportadores del Perú (Adex), señaló que con Brasil está pendiente el protocolo sanitario para el Wax Flower (variedad de flor); con Ecuador, los requisitos que facilitarán el ingreso de la uva y el arroz (el proceso ya se inició y está en manos de Agrocalidad); y con China, la castaña amazónica. Sobre este último cultivo silvestre, los recolectores y exportadores han afirmado que, de abrirse el mercado chino, los envíos y el precio podrían tener una tendencia al alza.

De acuerdo a Miguel Quevedo, jefe del Senasa, la priorización de los acuerdos de acceso se basa en varios criterios como, acuerdos bilaterales de priorización, avances para el establecimiento de requisitos fitosanitarios basados en información técnica proporcionada para el análisis de riesgo de plagas por los países importadores y equidad en el establecimiento de requisitos de importación por parte del lado peruano.

Pesticidas y mosca de la fruta

Otros puntos pendientes a resolver para elevar la competitividad agroexportadora del Perú son el control de la plaga de la mosca de la fruta, cuya presencia encarece y hasta limita los envíos de diversas frutas; y la regularización del uso de plaguicidas que empiezan a prohibirse en países de la Unión Europa.

Al respecto, la Autoridad fitosanitaria espera que para finales del 2023 se logre condiciones de baja prevalencia principalmente en las regiones de Tacna e Ica -región clave de la agroexportación-. Asimismo, reportó que comenzó con la ejecución del proyecto de erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Lambayeque, Tumbes (provincia Contralmirante Villar), Amazonas (provincia Chachapoyas), Costa Norte de La Libertad (provincias de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Bolívar) y valles interandinos de Cajamarca, Cusco y Apurímac; en donde se espera que a fines del 2024, se tengan las condiciones fitosanitarias para realizar una declaratoria de áreas libres de moscas de la fruta de importancia económica.

Respecto a los químicos agrícolas, “por ahora se está revisando internamente la situación de los plaguicidas Clorpirifos, Triclorfon, Carbosulfan, Pentacloronitrobenceno, entre otros”, informó Quevedo, quien anotó que para declarar la restricción y/o prohibición de plaguicidas agrícolas se debe partir de un análisis caso por caso, en el cual estén involucrados todos los actores de la cadena de comercialización (usuarios, gobierno, industria), y donde luego de un análisis riesgo/beneficio se tomen las acciones del caso.

Cabe indicar que desde el año 2020 el Senasa ha prohibido los plaguicidas Metamidofos, Paraquat, Forato, Dicofol y Carbofuran. Anteriormente se prohibieron los plaguicidas clorados como Aldrin, Endrin, Dieldrin, entre otros. Se adjunta listado de plaguicidas prohibidos.

Nuevos focos

Entre los productos mas exportados por el Perú se encuentran la uva, palta, arándanos, cítricos, mango así como el café y cacao.

En los últimos años se ha incrementado las áreas de cultivos como la palta sobre todo en los valles interandinos; asimismo se ha incrementado el área cultivada de arándanos no solamente en la costa norte sino también en el sur. Otros cultivos importantes son el café y el cacao cultivados en la selva peruana así como el kion y la cúrcuma que han tenido importante potencial exportador durante la pandemia.