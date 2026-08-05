Perú fue el mercado de mayor crecimiento para Mallplaza en el segundo trimestre, con un aumento de 10.9% en sus ingresos frente al mismo periodo del 2025. (Foto: Mallplaza)
Perú fue el mercado de mayor crecimiento para Mallplaza en el segundo trimestre, con un aumento de 10.9% en sus ingresos frente al mismo periodo del 2025. (Foto: Mallplaza)
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Redacción Gestión
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presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, en los que volvió a destacar como su mercado de mayor crecimiento. La operación local incrementó sus ingresos en 10.9% frente al mismo periodo del año anterior, por encima de Chile y Colombia, mientras la compañía continúa ejecutando ampliaciones y transformaciones en varios de sus activos en el país.

El desempeño en Perú estuvo acompañado por un crecimiento de 7.7% en las ventas de los locatarios y un aumento de 10% en el ingreso promedio mensual por metro cuadrado. Asimismo, el EBITDA de la operación peruana avanzó 8%, reflejando una mejora en la productividad de sus centros comerciales.

Los resultados de este periodo son positivos y reflejan tanto la solidez de nuestra estrategia de negocios como la rapidez y capacidad con la que la estamos ejecutando”, afirmó Pablo Pulido, gerente general de , quien agregó que la compañía mantiene su compromiso de avanzar en su estrategia de crecimiento para consolidarse como una plataforma regional de activos.

Más espacio para crecer en Perú

En paralelo a los resultados, Mallplaza mantiene en marcha parte de su plan regional de inversiones por US$ 600 millones al 2028. En Perú, la compañía desarrolla ampliaciones en , , y , además de proyectos de transformación en y , orientados a ampliar la oferta comercial y elevar la productividad de sus activos.

Open Plaza forma parte del portafolio de Mallplaza desde la adquisición de los ocho centros comerciales de esa marca a Falabella, anunciada en 2024. (Foto: Archivo)
Open Plaza forma parte del portafolio de Mallplaza desde la adquisición de los ocho centros comerciales de esa marca a Falabella, anunciada en 2024. (Foto: Archivo)

La empresa indicó que más del 50% de ese plan de inversiones ya se encuentra comprometido en obras iniciadas. A nivel regional, durante el trimestre concretó 472 renovaciones de contratos, abrió 156 nuevas tiendas e incorporó 24,360 metros cuadrados de superficie comercial, como parte de la transformación de su portafolio.

A nivel consolidado, Mallplaza registró ingresos por US$ 188.7 millones durante el segundo trimestre, un incremento de 8.7% frente al mismo periodo de 2025. En tanto, el EBITDA aumentó 9.6%, hasta US$ 152.2 millones, con un margen de 80.6%, mientras el flujo de visitantes alcanzó los 95.8 millones en sus centros comerciales de Chile, Perú y Colombia.

Asimismo, , operación que le permitirá incorporar más de 180,000 metros cuadrados de área arrendable y reforzar su presencia en ese mercado, sujeto aún a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

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