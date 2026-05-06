La cadena de centros comerciales Mallplaza, con presencia en Chile, Perú y Colombia, cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos netos por US$ 178.4 millones, registrando un crecimiento de 6% con respecto al mismo período del año anterior. Además, en sus 37 centros urbanos recibió más de 95.8 millones de visitas, con un crecimiento en same store rent (renta de mismas tiendas) del 5.1%.

En detalle, el ebitda de la compañía alcanzó los US$ 140.5 millones, aumentando un 5.2% en comparación con el mismo período del 2025. En tanto, la utilidad neta fue de US$ 91.6 millones, un 20.5% más que el año anterior.

A nivel operativo, Mallplaza avanzó con el plan de inversiones anunciado en 2025 para mejorar la oferta de sus principales centros comerciales en la región. El objetivo es que los centros urbanos de mayor tamaño, mejor ubicación y mayor movimiento de público (activos Tier A) representen más del 70% de la superficie bruta arrendable (GLA) de su portafolio.

“Ya hemos avanzado en la ejecución de más de 50% comprometidos en nuestro plan de inversión, con obras que ya iniciaron o están próximos a iniciar en Mallplaza Trébol, Mallplaza Oeste, Mallplaza Norte, Mallplaza Trujillo y Mallplaza Piura (los dos últimos en Perú). Estas expansiones tienen como objetivo fortalecer la propuesta de valor de cada activo, asegurando que evolucionen y se adapten a las nuevas necesidades de nuestros clientes”, destacó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

Los resultados de Mallplaza reflejan el crecimiento de la empresa en un contexto global desafiante y marcan el primer trimestre de Pablo Pulido al frente de la compañía, con foco en inversiones y nuevos negocios complementarios.

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Resultados de Mallplaza en Perú: ebitda crece y emisión de bonos marca hito

En la operación de Perú, Mallplaza consolidó un primer trimestre con un crecimiento del ebitda ajustado del 7.8% y un margen del 81.1%. Este desempeño se reflejó en su avance en las ventas de los socios comerciales, destacando especialmente el impulso de Mallplaza Trujillo y Bellavista. Asimismo, en términos de ingresos, Mallplaza Arequipa registró un buen desempeño tras la consolidación de su proceso de transformación.

En esta misma línea, la compañía destacó la colocación de un bono corporativo realizado en el mercado de Perú a 15 años con una tasa de 7.16% y un spread de 76 puntos base, el nivel más bajo registrado para un emisor del rubro, en el mercado de deuda local.

Así, Mallplaza concretó su debut en el mercado de capitales peruano con la colocación de su primera emisión de bonos por S/ 150 millones, una operación que reflejó el interés de inversionistas institucionales y validó la solidez financiera de su operación inmobiliaria en el país.

La operación se realizó a través de Activo Inmobiliario Peruano S.A.A., operador de la marca en Perú, y marcó un hito en la estrategia financiera del grupo.

Mallplaza y su estrategia residencial y negocios complementarios

Mallplaza avanza en su estrategia residencial con un potencial desarrollo de 10,000 viviendas a nivel regional, generando 500,000 m2 útiles construidos bajo los modelos de desarrollo para el arriendo, para la venta y a través de la venta de terrenos. “Para Mallplaza, esta estrategia representa un modelo de negocio escalable que no solo captura el valor del suelo de nuestros centros urbanos, sino que diversifica nuestra matriz de ingresos hacia flujos más resilientes”, explicó Pablo Pulido.

De las 10,000 viviendas proyectadas, la empresa tiene en ejecución 2,000 unidades.

En “negocios complementarios”, en parking y publicidad, mantiene un crecimiento de un 17.3%, gracias a una estrategia activa de captura de valor y nuevas alianzas regionales.

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