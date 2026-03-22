Tras el buen cierre del 2025, ¿cómo se desempeña la operación del Jockey Plaza en estos primeros tres meses del 2026?

Los resultados de enero y febrero han sido bastante buenos, impulsado, entre otros aspectos, por rezagos que aún quedan de los retiros de las AFP. Estos dos meses hemos visto crecimientos superiores al 5% en relación con similar periodo del año pasado, en casi todas las categorías; entonces, aguardamos que marzo mantenga ese nivel, aunque estamos expuestos a diferentes sucesos que pueden contraer el consumo y el flujo. El incremento del valor del petróleo a raíz de la guerra en el Medio Oriente; la crisis energética que restringe el transporte de las personas; además, de ese ruido en plena etapa electoral generan incertidumbre en los peruanos.

Considerando estos eventos, ¿cuál es la proyección de crecimiento que tienen como centro comercial al cierre del 2026?

Pensamos que el año debería ser positivo, aun cuando no crezcamos al ritmo del 2025 (8%), dado que el crecimiento de la facturación se daría en el orden del 6%. Y es que si bien, por el propio ajuste a nuestro mix comercial, el ticket aumenta, reitero, el tema electoral será determinante, pues las propuestas antisistema y radicales perjudican el consumo y afecta a todos los negocios.

En los años posteriores a la pandemia, Jockey Plaza reconfiguró espacios, ¿se continuará con esa política de reconversión?

Sin duda que sí. La reconversión de metros cuadrados (m2) responde a las nuevas tendencias en el mundo, la demanda del consumidor y la expectativa por generar mayores oportunidades de visita. Por ejemplo, el año pasado incorporamos las oficinas de Migraciones donde se emite y renueva pasaportes, trayendo un tráfico adicional importante; también hemos sumado metros cuadrados con el negocio de oficinas (JWork) y vamos a seguir en ello. A partir de estas experiencias, la idea es ir reconvirtiendo ciertas áreas para propiciar más ocasiones de llegada y consumo en el centro comercial. Ahora, en torno al mix comercial, digamos que todo va cambiando, están apareciendo nuevas marcas y creciendo categorías, como salud y belleza, deporte, tecnología, entretenimiento familiar, entre otras, que nos retan a seguir incrementando metros cuadrados.

¿Hay prioridad por generar espacios para tiendas de lujo?

No necesariamente, apostamos por todo tipo de marcas que tengan potencial de crecimiento en el mall. Sin embargo, reconocemos que somos un destino importante para un público de alto poder adquisitivo en la ciudad, el cual busca categorías que han demostrado ser muy resilientes en momentos de crisis y, en esa línea, nuestro propósito también es sumar espacios para incorporar premium brands o marcas de lujo accesible.

¿Qué zonas del Jockey Plaza van a reconvertir para dar lugar a más marcas?

Por ejemplo, en el primer nivel de la nave central se ha reducido la tienda de Crate & Barrel a la mitad, haciendo posible algunas mudanzas y liberando espacios para incorporar categorías o nuevas tiendas de menor tamaño. De hecho, ahora mismo tenemos una cartera de entre seis a siete marcas de lujo que vamos a incorporar una vez reconvirtamos más lugares.

¿De qué marcas de lujo se trata?

Podemos mencionar a la italiana Golden Goose y también a Tom Ford; en cuanto a las demás mantenemos la reserva por algunas negociaciones en línea.

En general, ¿cuántas firmas son las que llegarán este año al centro comercial?

No quisiera dejar fuera a ninguna; no obstante, son más o menos 60 marcas nuevas, entre módulos y locales, que llegan anualmente al mall, sobre todo en el segundo semestre. Claro, también considerar que hay marcas que salen del establecimiento y otras que se reconvierten, pues se trata de una actividad muy dinámica. Como administración, a veces tenemos que dejar ir a marcas que pierden atractivo y dar espacio a las tiendas que el consumidor persigue. Ese análisis fino y esa negociación que no siempre es fácil, es el reto permanente de este tipo de operaciones.

¿Existe una renegociación de contratos para tener más espacio?

Siempre estamos buscando nuevas áreas o negociando con los operadores, de modo de que cuenten con metrajes eficientes dentro de su operación y que también nos liberen m2. El metro cuadrado es el recurso más escaso y nos obliga a renegociar contratos a fin de dar espacio a categorías en crecimiento.

Juan José Calle, gerente general del Jockey Plaza. (Foto: Jockey Plaza).

La apuesta del outlet premium

Jockey Plaza está apostando por un outlet premium, ¿cómo avanza este proyecto?

Vamos bien, creemos que serán cerca de 10,000 m2 de área arrendable (al costado del Jockey Plaza), como parte de un formato abierto. Arrancaremos con un poco más de 70 tiendas (de tamaños variados, entre 100 y 300 m2), algunos módulos y actividades también. En realidad, el objetivo del proyecto es apoderarse de la categoría premium, con marcas percibidas de gran valor ofreciendo productos a precios atractivos para los consumidores.

¿Cuáles son las marcas ya confirmadas a la fecha?

Tenemos un alto porcentaje de locales comprometidos, que nos permite anticipar que abriremos con una vacancia menor al 20%. Las marcas que este outlet tendrá serán New Balance, Sol Alpaca, Samsonite, Converse, Steve Maden, Casa 100, Maui, Hugo Boss, Grupo Yes, Diesel, Ugg, Fallraven, Asics, Crocs, Desigual, Liani Wisdom, Crepier, Columbia, Vans, Marathon, Mc Donalds, Bruno Ferrini, Rosen, Kitchen Center, Mara Intimates, Nautica, Malva, Bubba, Chronos, The Friend of Pablo, Maison Arabia, Freh, Frutix, Lucio, Tommy Hilfiger y Calvin Klein.

¿Para cuándo proyectan la apertura del establecimiento?

La idea es inaugurar en octubre, en el trimestre cercano a la campaña navideña. Estamos próximos a poner la primera piedra, y todo está dentro de los plazos.

¿Qué estimado de facturación tienen para el primer año de funcionamiento de este outlet?

Esperemos que los ingresos bordeen los US$ 5 millones anuales, considerando un ticket promedio de venta de entre S/180 y S/ 220. Tengamos en cuenta que aunque el flujo es importante, el nivel de conversión es lo más relevante y en un outlet la conversión es mayor que en un centro comercial porque la misión clara es la compra a diferencia de un mall, donde la gente no necesariamente puede ir con ese objetivo.

¿No hay el temor de que este outlet por su ubicación cercana al Jockey Plaza (con salida a Panamericana Sur) pueda restar ventas a los locatarios del mall o viceversa?

No lo creemos, pues es una propuesta distinta de compra, donde el precio tiene mucha relevancia. Ahora, partamos de que la oferta de las marcas serán diferentes en cada lugar y que los operadores ahí trabajan una fina segmentación entre lo que venden a las tiendas por departamento versus sus tiendas propias, afianzado también por colecciones y prendas de diferente temporada.

¿Cuál será el perfil del público de este outlet?

Es un público cazador de ofertas, que provendrá no solo de los distritos cercanos, sino también de otras zonas de Lima en búsqueda de mucha moda y de marcas con percepción de alto valor.

¿Cuánto es el monto de la inversión dirigido para la construcción?

Serán cerca de US$ 20 millones en esta primera etapa que considera un solo piso. Luego, un mayor crecimiento ya deberá de fluir de manera natural, como en su momento ocurrió con el Jockey Plaza, donde hace 29 años empezamos con 68,000 m2 y ahora tenemos 178,000 m2. Nuestro foco con el outlet ahora será que esos m2, con los que estamos ingresando, sean muy rentables y se consoliden. Posteriormente, la presión de las marcas por más espacio, posiblemente, nos impulse a construir en los siguientes años.

Nueva apuesta retail del Jockey Plaza tendrá cerca de 10,000 m2. (Foto: Jockey Plaza).

Marcas en Boulevard de Asia

¿Cómo marcha la operación del Boulevard de Asia?

En el Boulevard iniciamos un plan para desestacionalizar el centro comercial; es decir, una permanencia de las marcas más allá de la temporada de verano, con un público que no solo surja de los balnearios vecinos, sino también de habitantes, que, por ejemplo, desde Cañete a Chilca, son algo de 60,000 personas. Ahora, hemos logrado que 50 marcas operen todo el año, entre ellos, tenemos Cinemark, Tai Loy, Aruma, Marathon, Asia Mundo, entre otros.

¿Cuántas marcas acoge este centro comercial?

El Boulevard de Asia tiene como 100 locales, pero muchos de ellos todavía están muy dirigidos a la propuesta estacional, todo lo que es el surf, venta de bikinis, las discotecas, el entretenimiento nocturno, entre otros. Sin embargo, poco a poco estamos haciendo el cambio que te mencionaba.

¿Cómo vienen las ventas en este inicio de año?

Muy bien, estamos con incrementos cercanos al 14%, tanto en el tráfico como en el resultado del negocio. De hecho, estamos con un ticket de compra de S/ 262.

¿Les impactó negativamente la apertura de KM40 y Boulevard Puntamar?

Por el contrario, nos parece muy positivo que siga creciendo la propuesta de centros comerciales hacia el sur, dado que son espacios que impulsan la categoría en general. Somos conscientes que la oferta en vivienda, edificios y parques industriales crea una demanda de servicios y bienes que nuestro rubro atiende.

¿Se vienen nuevas inversiones en esta zona sur?

Nosotros tenemos 34 hectáreas, de las cuales 10 hectáreas son cubiertas por el Boulevard de Asia. En aproximadamente 6 hectáreas pronto empezaremos la construcción de la primera etapa de nuestro condominio tipo resort, que es el proyecto Tropic Asia Homes, cuya preventa marcha muy bien. Y en cuanto al espacio que queda, esperamos en un mediano plazo incorporar otras propuestas, como hotelería, infraestructura de salud, entre otras alternativas que sumen a la población en la medida que el tráfico aumente.