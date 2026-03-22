Outlet premium del Jockey Plaza estará abierto antes de las fiestas de Navidad en este 2026. (Foto: Jockey Plaza).
Outlet premium del Jockey Plaza estará abierto antes de las fiestas de Navidad en este 2026. (Foto: Jockey Plaza).
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Mayumi García
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En abril de 2027, el centro comercial Jockey Plaza cumplirá 30 años desde su inauguración en 1997 y, para ese momento, no será el único complejo de retail de los mismos capitales en el distrito de Surco. La compañía prepara para este 2026 la inauguración de su outlet premium, en un área de aproximadamente 10,000 metros cuadrados (m2). Juan José Calle, gerente general de la firma, revela mayores alcances de esta inversión y del público que busca atraer a esta nueva propuesta, en diálogo con Gestión.

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