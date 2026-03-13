Las ventas del comercio minorista registraron un crecimiento de 5.2% durante el 2025. (Foto: Referencial)
Las ventas del comercio minorista registraron un crecimiento de 5.2% durante el 2025. (Foto: Referencial)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, siendo que dicho avance permitió alcanzar ingresos totales por S/ 52,487 millones, .

De hecho, en la mayoría de rubros del comercio minorista se evidenciaron aumentos relevantes. En detalle, los supermercados e hipermercados registraron un crecimiento de 5%, mientras que las tiendas por departamento avanzaron 6.8%. Por su parte, el rubro de equipamiento del hogar destacó con un incremento de 10.1%, seguido por farmacias con 6.1% y ferreterías, que reportaron un crecimiento de 1.9%.

El titular de Produce, César Quispe, indicó que este desempeño fue impulsado, principalmente, por el crecimiento de la demanda interna; además, de factores como las campañas estratégicas de ventas en línea y el mayor consumo de productos básicos que resultaron determinantes para este resultado.

Rubros como supermercados e hipermercados, tiendas por departamento, farmacias, entre otros, impulsaron el crecimiento del retail. (Foto: Andina)
Rubros como supermercados e hipermercados, tiendas por departamento, farmacias, entre otros, impulsaron el crecimiento del retail. (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Jockey Plaza, el favorito de firmas internacionales y de lujo: esto venden en un año

Los productos más buscados

Por categorías, el rubro de supermercados e hipermercados creció por una mayor demanda de líneas clave de consumo, como alimentos (5.3%), productos farmacéuticos (2.8%) y el rubro de bebidas y tabaco (5.9%).

Mientras, en tiendas por departamento se registró una alta demanda en productos de de uso personal y del hogar. La venta de muebles creció un 6.9%, mientras que prendas de vestir y calzado avanzaron un 4.6%. Además, los artículos de uso doméstico mostraron un crecimiento del 8.9% durante el mismo periodo.

En lo que concierne a equipamiento del hogar, los más vendidos fueron los artículos de uso doméstico (11.1%) y de productos diversos (9.3%). Este crecimiento se dio en un contexto de mayor dinamismo del sector construcción en diversas regiones del país.

Asimismo, en farmacias y boticas creció la búsqueda de productos farmacéuticos y medicinales (3%) y los productos de cuidado personal (19.4%). Estas cifras consolidan al rubro como uno de los más estables del mercado.

LEA TAMBIÉN: Bodegas ceden ante tiendas de conveniencia, ¿por qué los peruanos las prefieren?

TE PUEDE INTERESAR

Don Melchor: cadena de pollerías se expande en Lima y atenderá al retail
Cuando el lujo y el retail se cruzan: Miraflores y la millonaria inversión que acogerá
Tras retail, este es el otro sector que empieza a demandar más almacenes en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.