Las ventas del comercio minorista registraron un crecimiento de 5.2% durante el 2025 en comparación con el periodo anterior, siendo que dicho avance permitió alcanzar ingresos totales por S/ 52,487 millones, informó el Ministerio de la Producción (Produce).

De hecho, en la mayoría de rubros del comercio minorista se evidenciaron aumentos relevantes. En detalle, los supermercados e hipermercados registraron un crecimiento de 5%, mientras que las tiendas por departamento avanzaron 6.8%. Por su parte, el rubro de equipamiento del hogar destacó con un incremento de 10.1%, seguido por farmacias con 6.1% y ferreterías, que reportaron un crecimiento de 1.9%.

El titular de Produce, César Quispe, indicó que este desempeño fue impulsado, principalmente, por el crecimiento de la demanda interna; además, de factores como las campañas estratégicas de ventas en línea y el mayor consumo de productos básicos que resultaron determinantes para este resultado.

Rubros como supermercados e hipermercados, tiendas por departamento, farmacias, entre otros, impulsaron el crecimiento del retail. (Foto: Andina)

Los productos más buscados

Por categorías, el rubro de supermercados e hipermercados creció por una mayor demanda de líneas clave de consumo, como alimentos (5.3%), productos farmacéuticos (2.8%) y el rubro de bebidas y tabaco (5.9%).

Mientras, en tiendas por departamento se registró una alta demanda en productos de de uso personal y del hogar. La venta de muebles creció un 6.9%, mientras que prendas de vestir y calzado avanzaron un 4.6%. Además, los artículos de uso doméstico mostraron un crecimiento del 8.9% durante el mismo periodo.

En lo que concierne a equipamiento del hogar, los más vendidos fueron los artículos de uso doméstico (11.1%) y de productos diversos (9.3%). Este crecimiento se dio en un contexto de mayor dinamismo del sector construcción en diversas regiones del país.