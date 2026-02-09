El grupo chileno Cencosud, a través de su filial Cenco Malls, anunció el desarrollo de un centro comercial boutique en Miraflores. (Fotocomposición Gestión).
El grupo chileno Cencosud, a través de su filial Cenco Malls, anunció el desarrollo de un centro comercial boutique en Miraflores. (Fotocomposición Gestión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La dinámica económica de Miraflores muestra señales de mayor actividad, con un repunte en la emisión de licencias, ajustes en los criterios de fiscalización y una agenda de proyectos vinculados con comercio, hotelería y vivienda. Así, mientras algunos rubros mantienen su relevancia en el distrito, otros avanzan con mayor cautela, en un contexto marcado por nuevas inversiones privadas y evaluaciones municipales que definirán el ritmo de obras en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

La Molina pone el túnel primero: el giro urbano que condiciona la inversión inmobiliaria
Surco va por más viviendas, comercio y oficinas: la mira en Jockey Club y Base Las Palmas
En pleno boom inmobiliario, La Victoria mueve fichas en Caminito Íntimo y Cánepa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.