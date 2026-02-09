Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la emisión de licencias de funcionamiento en 2025 superó lo registrado en 2024, año en el cual se observó una contracción respecto al periodo previo. “Del total de licencias emitidas el año pasado, puedo asegurar que más del 60% corresponde a nuevos locales de distintos rubros”, afirmó a Gestión.

En concreto, la comuna otorgó 2,346 licencias, lo que representa un incremento de 8% frente a las 2,169 emitidas el año previo; y los rubros con mayor número de autorizaciones continuaron siendo oficinas administrativas (635 licencias), restaurantes (246) y giros relacionados con la belleza (210).

Dentro de este escenario, el sector restaurantes mostró una dinámica más moderada. Y es que el número de licencias adicionales fue menor, pues solo se registraron siete establecimientos más que el año previo, considerando recientes aperturas o cambios de razón social.

Pese a esa situación, el peso del rubro gastronómico se mantiene en el stock total de licencias activas del distrito. De las 31,425 registradas actualmente, alrededor de 12,160 corresponden al giro de restaurantes, mientras que los hoteles representan una participación menor, con 72 licencias vigentes; y centros de idiomas, con 14. En contraste, el rubro de spas se ha ralentizado en comparación con el 2024.

“Estamos siendo muy meticulosos en el caso de las licencias, ya que estamos muy atentos con las licencias que se solicitan dentro de un edificio multifamiliar porque muchas veces no tienen puerta a la calle y tenemos alguna que otra queja sobre el tipo de servicio que ofrecen allí”, explicó.

Miraflores alberga restaurantes premiados internacionalmente como Maido, así como Mayta, Panchita del Grupo Acurio, entre otros.

Miraflores suma hoteles y capta más de S/ 47 millones en inversión

En el corto plazo, la comuna de Miraflores prevé la emisión de nuevas licencias de funcionamiento, especialmente, en el sector hotelero. El año pasado, el distrito acogió a “nuevos huéspedes” como Indigo y Real Intercontinental, con una inversión cercana a S/ 50 millones, así como el hotel Nhow, cuya inversión superó los S/ 60 millones.

Sin embargo, este año, se sumarían dos nuevas autorizaciones a las 72 ya existentes en el distrito. Se trata del hotel Humano con la marca Tribute Portfolio, familia de hoteles boutique de la cadena Marriott International; y el hotel Conrad Hotels & Resorts, marca de hoteles de lujo del grupo Hilton Worldwide. Ambos desarrollos contemplan una inversión conjunta de S/ 47.3 millones.

“Tenemos previsto que finalice el proyecto de Marriott, un proyecto que está en la intersección de Balta con la calle Revett, su inauguración será a mediados de año. Es un nuevo hotel de 18 pisos que va a contar con 157 habitaciones, tres salas de eventos y un rooftop en el último piso. Y el hotel de cinco estrellas del Hilton será en el Malecón de la Reserva, un proyecto que concluirá en noviembre de este año, hoy registra un avance de obra superior al 16%. Será una torre de 22 pisos y otra de 21, con 217 unidades“, comentó.

En un lapso de dos años, Miraflores habrá incorporado dos nuevos hoteles cinco estrellas: el InterContinental, del Grupo Poma, inaugurado en 2025, y el próximo hotel Conrad Hotels & Resorts, marca de lujo del grupo Hilton Worldwide.

En el ámbito del desarrollo inmobiliario para vivienda, Azabache negó que el año pasado se haya producido una ralentización en la generación de nuevos proyectos, pese a las restricciones aplicadas a iniciativas de Vivienda de Interés Social (VIS) y vivienda sostenible. “Si bien en 2025 no se emitieron licencias para VIS, se otorgaron 83 licencias de construcción para vivienda multifamiliar, correspondientes a edificaciones nuevas”, comentó.

A la fecha, Miraflores mantiene en ejecución 105 nuevos edificios multifamiliares destinados a vivienda. “Contrario a lo que sostenían algunas inmobiliarias, la eliminación de la VIS en Miraflores no detuvo la construcción”, afirmó. El distrito, añadió, hoy solo autoriza proyectos que se ajustan a los parámetros de altura vigentes, que en las zonas más comerciales permiten hasta 10 pisos.

Cencosud alista centro comercial boutique en Miraflores y espera licencia

Recientemente, el grupo chileno Cencosud, a través de su filial Cenco Malls, anunció el desarrollo de un centro comercial boutique en Miraflores, iniciativa que el funcionario confirmó y que estará ubicado en la intersección de las avenidas Petit Thouars y Angamos. Dicho proyecto ya fue presentado ante la municipalidad y se encuentra a la espera de aprobación para iniciar obras este año.

“Se desestimó la solicitud de licencia de construcción presentada el año pasado debido a la falta del estudio de impacto vial. Con el nuevo proyecto, la municipalidad realizará una nueva evaluación y, si todo se encuentra conforme, se aprobará la licencia, lo que permitirá recién definir una fecha de inicio de obra. Esperamos que este año se pueda colocar la primera piedra. Es un proyecto con un plazo de ejecución de entre un año y medio y dos años, cuya inauguración se dará en la siguiente gestión”, comentó.

Cenco Malls opera más de 40 activos inmobiliarios en la región y apunta a ampliar su presencia en mercados urbanos de alta densidad a partir de 2026.

Otro proyecto que Cencosud venía evaluando era la construcción de un nuevo centro comercial en la av. Benavides con La Merced; sin embargo, este no prosperaría en el corto plazo. “Hemos conversado con los representantes de la empresa y el proyecto no avanzó, o al menos no está previsto para este año. Se evaluó la posibilidad de adquirir un terreno en Benavides, pero la iniciativa no llegó a madurar”, explicó.

En contraste, el proyecto del nuevo supermercado Vivanda, de Intercorp, continúa avanzando: registra un 6% de avance de obra y se prevé que concluya en el primer semestre de 2027. “Es un proyecto ubicado en la cuadra 6 de la avenida José Pardo. Tendrá 14 pisos, los dos primeros estarán destinados a al supermercado y el resto a un apart hotel”, detalló.