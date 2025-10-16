La chilena operadora de centros comerciales, Parque Arauco, anunció el lanzamiento de su primer edificio multifamily en el país, situado en el distrito de Miraflores. El proyecto se ejecutó en asociación con Desarrolladora del Pacifico, con una inversión de US$ 16 millones.

LiveSpace La Mar se ubica cercana al Malecón del distrito, siendo que es estrátegico en accesos a restaurantes, cafés y otros comercios. La edificación cuenta con 13 pisos y 141 departamentos de 1 y 2 dormitorios.

“El edificio cuenta con espacios comunes diseñados para el bienestar y la socialización: gimnasio, coworking, piscina con vista al mar, rooftop con zona de parrillas, social kitchen, áreas pet-friendly, lavandería, estacionamientos y zona para bicicletas”, precisó Parque Arauco.

De momento, la operación estará a cargo de Homie, proptech mexicana gestionadora de alquileres y multifamily en Latinoamérica, bajo un modelo operator-first integra leasing, marketing, contratos, cobranzas, mantenimiento y atención al residente mediante procesos 100% digitales.

“Con LiveSpace La Mar, Parque Arauco suma el multifamily a su portafolio en Perú, consolidando un crecimiento responsable y diversificado que combina sus operaciones de retail con nuevos usos inmobiliarios. Esta tendencia de vivienda para la renta institucional, que gana cada vez más relevancia en la región, busca responder a las necesidades actuales de flexibilidad, diseño moderno y vida en comunidad”, resaltó la compañía.

LiveSpace es el primer edificio multifamily de Parque Arauco. (Foto: Parque Arauco)

Desempeño de Parque Arauco

Al cierre del segundo trimestre, Parque Arauco reportó un crecimiento sólido y sostenido en sus operaciones frente al mismo periodo de 2024. En Perú, el EBITDA aumentó 20.8 %, mientras que los ingresos registraron un incremento de 16% en moneda local.

En cuanto al desempeño de ventas, la compañía evidenció un alza de 4.7 % en soles respecto al segundo trimestre del año anterior, lo que evidencia la solidez de su portafolio de activos, incluso considerando el cierre temporal de Larcomar, tras una inspección realizada en el marco del fuerte sismo que afrontó la capital en junio último. MegaPlaza Ica, que continúa consolidando su masterplan, también fue uno de los tres activos con crecimientos de doble dígito.

Parque Arauco opera en el país centros comerciales bajo distintas marcas, entre los que figuran Megaplaza Ica, Megaplaza Independencia, Megaplaza Cajamarca, Megaplaza Chimbote, Larcomar, Parque La Molina, Parque Cañete, Parque Pisco, Outlets Arauco, Viamix y Minka. Este último se incorporó formalmente al portafolio en julio, tras concretarse su adquisición en una transacción valorizada en aproximadamente US$ 108 millones, convirtiéndose en el activo número 22 de la compañía en el país.