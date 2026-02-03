Cenco Malls opera más de 40 activos inmobiliarios en la región y apunta a ampliar su presencia en mercados urbanos de alta densidad a partir de 2026.
Cenco Malls opera más de 40 activos inmobiliarios en la región y apunta a ampliar su presencia en mercados urbanos de alta densidad a partir de 2026.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Miraflores vuelve a colocarse en el centro de los planes inmobiliarios de Cencosud en Perú. A través de su filial Cenco Malls, el grupo chileno proyecta iniciar en 2026 el desarrollo de un nuevo centro comercial en el distrito, en línea con su estrategia regional de expansión y fortalecimiento del negocio inmobiliario.

TE PUEDE INTERESAR

Proveedor de Intercorp y Cencosud ahora pone la mira en Cusco, Ica y Tacna
Cencosud retoma expansión en Perú: abre local de Metro en Santa Anita y alcanza las 68 tiendas
Cencosud alcanzó ingresos por US$ 4,129 millones en el trimestre: Perú registró récord de rentabilidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.