El anuncio, realizado durante el Cenco Day celebrado en enero en Argentina, forma parte del plan global de inversiones del holding, que contempla un Capex cercano a los US$ 600 millones para 2026. Estos recursos estarán destinados a robustecer su ecosistema de retail en los distintos mercados donde opera, integrando supermercados, tiendas por departamento y centros comerciales.

En el caso peruano, la hoja de ruta combina nuevos desarrollos con la optimización de activos existentes, con Lima como eje central del crecimiento. Dentro de este portafolio, Miraflores destaca por su dinamismo comercial, su alta concentración de marcas y su atractivo sostenido para consumidores de alto poder adquisitivo.

CENCO MIRAFLORES

El proyecto, denominado Cenco Miraflores, contempla un centro comercial de formato boutique, con una superficie aproximada de 14,000 metros cuadrados, orientado a una oferta de retail, gastronomía y servicios.

Su propuesta estará orientada a una oferta integrada de retail, gastronomía y servicios, alineada con las tendencias de consumo urbano y experiencias personalizadas.

Cenco Miraflores es un proyecto greenfield de aproximadamente 14,000 m² cuyo inicio de obras está previsto para 2026.

En octubre de 2024, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, señaló a Gestión que Cencosud tenía en evaluación proyectos en el distrito, incluyendo la demolición de dos tiendas para dar paso a nuevas inversiones comerciales.

Posteriormente, en enero de 2025, Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, confirmó a este diario el interés de Cencosud por desarrollar al menos dos centros comerciales en el distrito. Uno de ellos, indicó, se ubicaría en la intersección de las avenidas Petit Thouars y Angamos y ya contaba con anteproyecto.

Cabe señalar que, en ese entonces, también se evaluaba un tercer proyecto del grupo en la zona de Benavides con La Merced, aunque este último aún no registraba avances significativos.

Cenco La Molina culminó en el cuarto trimestre de 2025 su segunda fase de ampliación.

El proyecto Cenco La Molina culminó su segunda fase de ampliación en el cuarto trimestre de 2025, incorporando cerca de 19,000 m² adicionales a los 14,300 m² desarrollados en la primera etapa, consolidando su posicionamiento como un polo comercial relevante en Lima Este.

Cenco Lima es un proyecto greenfield de aproximadamente 80,000 m² que se encuentra en etapa de diseño y busca ampliar la presencia de Cenco Malls en San Juan de Lurigancho.

En paralelo, la compañía avanza en el desarrollo de Cenco Lima, un proyecto greenfield de alrededor de 80,000 m² en San Juan de Lurigancho, actualmente en etapa de diseño, enfocado en capturar demanda insatisfecha de comercio moderno en Lima Este.

Un mercado clave para el grupo

Cencosud viene reforzando su presencia operativa en Perú, uno de sus mercados más relevantes en la región. A fines de 2025, el grupo retomó su expansión en el país con la apertura de un nuevo supermercado Metro en Santa Anita, ubicado dentro del centro comercial Mall Aventura, en Lima Este, marcando el reinicio de su crecimiento físico tras seis años.

Con esta apertura, Metro alcanzó las 68 tiendas a nivel nacional y consolidó su posicionamiento en el retail peruano.

En el tercer trimestre de 2025, Cencosud registró en Perú un crecimiento de 8.4% en su ebitda ajustado en soles, alcanzando un margen de 12.0%, el más alto para un tercer trimestre en el mercado local.

Proyección regional

La estrategia inmobiliaria de Cenco Malls se despliega también en otros mercados de la región. En Chile, concentra la mayor parte de su portafolio, combinando ampliaciones, optimización de espacios y nuevos desarrollos, principalmente en la Región Metropolitana y el sur del país.

En Colombia, el grupo impulsa dos proyectos clave: Cenco Medellín, un desarrollo greenfield de gran escala en etapa de diseño, y Cenco Limonar, enfocado en captar demanda de comercio moderno en el suroccidente del país.

Cenco Florida Park es un proyecto brownfield que incorporará un parque urbano conectado al centro comercial en Chile. (Foto: Cenco Malls).