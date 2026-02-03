Meliá Hotels International acelera su crecimiento en América Latina.
Meliá Hotels International acelera su crecimiento en América Latina.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, un año en el que prevé concretar dos nuevas aperturas en Perú y avanzar con un portafolio de 25 proyectos en distintas etapas de desarrollo en la región, según confirmó la compañía en el marco de su aniversario número 70.

De acuerdo con Víctor Donmez, managing director para Latinoamérica de Meliá, Perú se consolidará como el principal mercado de crecimiento del grupo en términos de inauguraciones durante el ejercicio. Actualmente, la cadena opera en Lima con INNSIDE by Meliá Miraflores y Meliá Lima.

A esta presencia se sumó recientemente el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero en la principal zona turística del país, a más de 3,400 metros de altitud. El complejo cuenta con 167 habitaciones, restaurantes, bares y espacios para eventos.

La expansión continuará en Lima con la apertura de The Meliá Collection Casa de la Pila, uno de los primeros desarrollos de lujo de la compañía en el mercado peruano. El proyecto contempla una primera etapa en julio de 2026, con 61 habitaciones, y una segunda fase en julio de 2027, que elevará el total a 107 habitaciones.

The Meliá Collection Casa de la Pila, del grupo Meliá Hotels International, realizará su apertura en Lima en dos fases a partir de 2026. Foto: Meliá Hotels.
The Meliá Collection Casa de la Pila, del grupo Meliá Hotels International, realizará su apertura en Lima en dos fases a partir de 2026. Foto: Meliá Hotels.
LEA TAMBIÉN: De lujo: Grupo Meliá alista su primer hotel The Meliá Collection en Centro Histórico de Lima

ARGENTINA Y OTROS MERCADOS EN EL RADAR

La estrategia regional de Meliá también contempla una mayor presencia en Argentina, donde la cadena opera actualmente seis hoteles. Según Donmez, la compañía mantiene proyectos en desarrollo en Ushuaia y Bariloche, además de negociaciones en curso en El Calafate.

En paralelo, En este marco, destaca la incorporación en 2025 de Casa Lucía en Buenos Aires, junto con otros proyectos cuyas aperturas están previstas para 2027 y 2028.

Chile sigue siendo un mercado de interés para la compañía, aunque por ahora no cuenta con proyectos concretos. “Seguimos buscando oportunidades de crecimiento”, señaló el ejecutivo.

Fuera de Sudamérica, Meliá tiene programada para abril de 2026 la reapertura de Paradisus Cancún, en México, tras una renovación orientada a fortalecer su propuesta de experiencias familiares y su integración con la cultura local.

El Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero de 2026, cuenta con 167 habitaciones y está ubicado a más de 3,400 metros de altitud. (Foto: Meliá).
El Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero de 2026, cuenta con 167 habitaciones y está ubicado a más de 3,400 metros de altitud. (Foto: Meliá).
LEA TAMBIÉN: Mincetur ya se prepara para las nuevas Zonas Económicas Privadas: ¿con cuál se iniciará?

RESULTADOS Y CONTEXTO REGIONAL

Según cifras de la empresa, De ese total, el 22% corresponde a América, mientras que el resto se distribuye entre Europa, Oriente Medio, Índico y el sudeste asiático.

A fines de 2025, el grupo también concretó la apertura de Sol Roatán Media Luna Resort, un hotel de cuatro estrellas en Honduras, uno de los primeros de la cadena en ese país.

“Latinoamérica ha ido madurando como mercado. Las economías están más estables y el viajero se ha sofisticado, buscando experiencias culturales y gastronómicas, más allá de los destinos tradicionales”, concluyó Donmez.

Red Iberoamericana de Prensa Económica

Diario Financiero de Chile

TE PUEDE INTERESAR

Costa del Sol revisa fecha de reinicio de obras de segundo hotel en Jorge Chávez: los motivos
Sonesta inaugura hotel en Miraflores y anuncia renovación de El Olivar: este es su plan
La conquista de Hilton en Perú continúa: tras Cusco, avanza hacia nuevo hotel con Hampton

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.