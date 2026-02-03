Meliá Hotels International definió su hoja de ruta para América Latina en 2026, un año en el que prevé concretar dos nuevas aperturas en Perú y avanzar con un portafolio de 25 proyectos en distintas etapas de desarrollo en la región, según confirmó la compañía en el marco de su aniversario número 70.

De acuerdo con Víctor Donmez, managing director para Latinoamérica de Meliá, Perú se consolidará como el principal mercado de crecimiento del grupo en términos de inauguraciones durante el ejercicio. Actualmente, la cadena opera en Lima con INNSIDE by Meliá Miraflores y Meliá Lima.

A esta presencia se sumó recientemente el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero en la principal zona turística del país, a más de 3,400 metros de altitud. El complejo cuenta con 167 habitaciones, restaurantes, bares y espacios para eventos.

La expansión continuará en Lima con la apertura de The Meliá Collection Casa de la Pila, uno de los primeros desarrollos de lujo de la compañía en el mercado peruano. El proyecto contempla una primera etapa en julio de 2026, con 61 habitaciones, y una segunda fase en julio de 2027, que elevará el total a 107 habitaciones.

The Meliá Collection Casa de la Pila, del grupo Meliá Hotels International, realizará su apertura en Lima en dos fases a partir de 2026. Foto: Meliá Hotels.

ARGENTINA Y OTROS MERCADOS EN EL RADAR

La estrategia regional de Meliá también contempla una mayor presencia en Argentina, donde la cadena opera actualmente seis hoteles. Según Donmez, la compañía mantiene proyectos en desarrollo en Ushuaia y Bariloche, además de negociaciones en curso en El Calafate.

En paralelo, la firma refuerza su posicionamiento en el segmento de lujo y lifestyle a través de The Meliá Collection, que agrupa activos con identidad cultural e histórica. En este marco, destaca la incorporación en 2025 de Casa Lucía en Buenos Aires, junto con otros proyectos cuyas aperturas están previstas para 2027 y 2028.

Chile sigue siendo un mercado de interés para la compañía, aunque por ahora no cuenta con proyectos concretos. “Seguimos buscando oportunidades de crecimiento”, señaló el ejecutivo.

Fuera de Sudamérica, Meliá tiene programada para abril de 2026 la reapertura de Paradisus Cancún, en México, tras una renovación orientada a fortalecer su propuesta de experiencias familiares y su integración con la cultura local.

El Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero de 2026, cuenta con 167 habitaciones y está ubicado a más de 3,400 metros de altitud. (Foto: Meliá).

RESULTADOS Y CONTEXTO REGIONAL

Según cifras de la empresa, Meliá cerró 2025 con 51 hoteles firmados y más de 9.100 habitaciones comprometidas. De ese total, el 22% corresponde a América, mientras que el resto se distribuye entre Europa, Oriente Medio, Índico y el sudeste asiático.

A fines de 2025, el grupo también concretó la apertura de Sol Roatán Media Luna Resort, un hotel de cuatro estrellas en Honduras, uno de los primeros de la cadena en ese país.

“Latinoamérica ha ido madurando como mercado. Las economías están más estables y el viajero se ha sofisticado, buscando experiencias culturales y gastronómicas, más allá de los destinos tradicionales”, concluyó Donmez.

Red Iberoamericana de Prensa Económica

Diario Financiero de Chile