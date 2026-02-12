Durante años, Luis Felipe Pedro José Melchor Toribio Balta se dedicó al trabajo en el campo. Antes del negocio de las estaciones de servicio y los restaurantes en Lima, su vida estuvo marcada por la agricultura en Ica. En la actualidad, impulsa una creciente empresa de pollos a la brasa en la capital y comenzará a cultivar negocios en el sector retail.

Natural de Ica, Luis Balta creció en un entorno de hacienda durante uno de los periodos más complejos del país, marcado por la reforma agraria y la violencia interna.

En ese contexto administró los fundos familiares. Tras ese aprendizaje, tomó la decisión de trasladarse a Lima para construir un camino empresarial propio. En la capital ingresó al rubro de los hidrocarburos, donde impulsó el desarrollo de estaciones de servicio que con el tiempo lograron consolidarse en el mercado.

Paralelamente, diversificó hacia la importación de vehículos de carga pesada y el negocio inmobiliario, con proyectos de construcción y comercialización de departamentos.

Años después, apostó por la hidroponía con cultivos de lechugas, berros y germinados, recuperando prácticas productivas que había incorporado desde joven. Casi en paralelo, tomó forma una inquietud que lo acompañaba desde hace años: la gastronomía.

El origen y expansión de Don Melchor Pollos y Parrillas

El proyecto gastronómico de Luis Balta comenzó como un food truck, pero rápidamente evidenció potencial de crecimiento. En agosto de 2022, inauguró Don Melchor Pollos y Parrillas, en Surco.

Don Melchor se expande en Lima. (Foto: Don Melchor).

La propuesta de Don Melchor no está solo en la parrilla, sino en la integración del negocio. La hidroponía dejó de ser una iniciativa complementaria para convertirse en un proceso clave del negocio por la producción de vegetales.

Asimismo, la empresa sumó la producción propia de miel, hongos ostra, germinados y compost.

En diciembre de 2025, el proyecto dio un nuevo paso con la apertura de una segunda sede en el mercado gastronómico Refugio Gastronómico, también en Surco, consolidando una etapa de expansión que mantiene la identidad del negocio.

Solo los fines de semana, una sede puede vender hasta 600 pollos a la brasa. A esta operación se suman dos food truck.

LEA TAMBIÉN: Villa Chicken incluye pastas y carnes para impulsar su crecimiento 2025

Suministro al sector retail

Don Melchor también apuesta por preparaciones como hongos ostra con panko y salsa de maracuya en Don Melchor. (Foto: Don Melchor).

El proyecto de Luis Balta empieza a dar un salto fuera del restaurante. El empresario alista la venta de sus hongos ostra en supermercados Wong, canal al que ingresará con producción propia y controlada.

Para ello, cuenta con su propio sistema de refrigeración que asegura el correcto suministro.