La incertidumbre por la intensidad con la cual se presente el fenómeno El Niño Costero está generando reconfiguraciones en las proyecciones de diferentes sectores productivos en el Perú y el rubro de retail no es ajeno a esta realidad. Así, dicha actividad lograría este 2026 un 4% de aumento en facturación en relación con el 2025, cuando inicialmente se proyectaba un crecimiento de 5%, informó el Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La presidenta de dicho gremio de la CCL, Leslie Passalacqua, refirió que con esta nueva proyección se alcanzarían ventas de aproximadamente S/55,000 millones, lo que evidenciaría una reducción de entre 0.5 y 1 punto porcentual en comparación con el pronóstico.

“De momento, en el primer trimestre de 2026 mantenemos nuestras proyecciones de que las ventas del sector retail crezcan 5.1 % respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando un valor de S/13,110 millones. No obstante, el escenario de El Niño Costero activo, sujeto a intensidad y duración podrían afectar el desempeño de la industria retail, dado que estos eventos generan disrupciones logísticas, menores flujos de consumo en ciertas regiones o presiones sobre precios”, remarcó la representante.

Ante dicho escenario, Passalacqua sostuvo que es previsible que los hogares prioricen su gasto en productos básicos, precisamente en los rubros en que se viene registrando un mayor incremento de costos, lo que terminará desplazando la demanda de bienes no esenciales.

“A ello se suma un segundo factor: la menor afluencia a centros comerciales y establecimientos retail que cada vez está más condicionada por la duración e intensidad de las lluvias. En regiones como Piura, Arequipa y Tumbes, mientras persista la emergencia climática, se espera una menor circulación de consumidores, lo que afecta tanto el tráfico en tiendas como el desempeño de las ventas”, añadió.

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Stocks del sector retail se ajustan

En la zona norte del Perú, Passalacqua indicó que los retailers han tomado medidas relacionadas con la logística, reforzando los centros de distribución regionales para no depender exclusivamente de los despachos desde Lima.

Asimismo, manifestó que los inventarios se están ajustando con stock hacia productos preventivos como protección de techos y limpieza. En tanto, en zonas con dificultad de acceso físico, se está priorizando el ecommerce con puntos de recojo seguros, factor clave para mantener el abastecimiento.

“Vemos una priorización de bienes de primera necesidad como alimentos no perecederos, agua, repelentes y artículos de limpieza o ferretería. En tanto, las categorías de “moda” o “lujo accesible” pasan a un segundo plano, registrando caídas en esas zonas específicas mientras dura la emergencia", finalizó.