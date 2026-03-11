La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señala que más de la mitad de los distritos del país están en estado de emergencia por los daños del fenómeno El Niño Costero.

La titular del Gabinete Ministerial indicó que, las emergencias por este fenómeno se han presentado con mayor intensidad en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

“Son 52 % de los distritos de todo el país que están declarados en emergencia climática. Es un número bastante alto”, afirmó durante el reporte nacional desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Ante este escenario, Miralles precisó que mantiene la coordinación directa con las autoridades regionales y locales para brindar atención oportuna a los afectados por las lluvias.

En otro momento, detalló que en el distrito de Ayna, en Ayacucho, afectado por el desborde del río Sankirhuato, el Ejército y la Policía, junto con la municipalidad, realizan limpieza de vías y viviendas, mientras Indeci ha entregado más de 9 toneladas de ayuda humanitaria.

Agregó que se instalaron 20 carpas en el mercado de Kimbiri y en el gras Margarita para albergar a los damnificados. Asimismo, el Ministerio de Salud ha desplegado brigadistas, ambulancias, infraestructura móvil y medicamentos para atender la emergencia.

Por otro lado, detalló que el Ministerio de Defensa movilizó 233 efectivos, 13 maquinarias y 21 vehículos para limpieza y remoción de escombros en Ayacucho y Arequipa, las cuales se ejecutan trabajos de descolmatación de quebradas y limpieza de vías en varias regiones del norte y sur.

Explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó trabajos de limpieza en la vía Fundo Convenio - Sartibamba, en La Libertad, además de gestionar la instalación de un puente modular en Astobamba, Cajatambo, en la región Lima.

Finalmente, el Ministerio de Educación monitorea de forma permanente los daños en colegios junto con las direcciones regionales y UGEL, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social garantiza la continuidad de sus servicios en las zonas afectadas.