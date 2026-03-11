Una retroexcavadora y residentes locales limpian los escombros causados ​​por las fuertes lluvias en la ciudad de Arequipa, sur de Perú, el 25 de febrero de 2026. (Diego RAMOS / AFP)
Una retroexcavadora y residentes locales limpian los escombros causados ​​por las fuertes lluvias en la ciudad de Arequipa, sur de Perú, el 25 de febrero de 2026. (Diego RAMOS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señala que

La titular del Gabinete Ministerial indicó que, las emergencias por este fenómeno se

“Son 52 % de los distritos de todo el país que están declarados en emergencia climática. Es un número bastante alto”, afirmó durante el reporte nacional desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

LEA TAMBIÉN: Gobierno emitirá decreto supremo para agilizar atención a distritos afectados por lluvias

Ante este escenario, Miralles precisó que mantiene la coordinación directa con las autoridades regionales y locales para brindar atención oportuna a los afectados por las lluvias.

, junto con la municipalidad, realizan limpieza de vías y viviendas, mientras Indeci ha entregado más de 9 toneladas de ayuda humanitaria.

LEA TAMBIÉN: El Niño: Casi 1,000 distritos en Perú están en estado de emergencia, ¿en qué regiones?

Agregó que se instalaron 20 carpas en el mercado de Kimbiri y en el gras Margarita para albergar a los damnificados. Asimismo, el Ministerio de Salud ha desplegado brigadistas, ambulancias, infraestructura móvil y medicamentos para atender la emergencia.

Por otro lado, detalló que el , las cuales se ejecutan trabajos de descolmatación de quebradas y limpieza de vías en varias regiones del norte y sur.

LEA TAMBIÉN: Seguro agrario y bonos, las 2 medidas que se ponen sobre la mesa en medio de fuertes lluvias

Explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó trabajos de limpieza en la vía Fundo Convenio - Sartibamba, en La Libertad, además de gestionar la instalación de un puente modular en Astobamba, Cajatambo, en la región Lima.

Finalmente, el Ministerio de Educación monitorea de forma permanente los daños en colegios junto con las direcciones regionales y UGEL, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social garantiza la continuidad de sus servicios en las zonas afectadas.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM
Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

TE PUEDE INTERESAR

Balcázar anuncia retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde este miércoles 11
Balcázar afirma que el Gobierno busca reactivar obras paralizadas en todo el país
Arequipa: coordinan la intalación de dos puentes tipo Bailey en la Variante de Uchumayo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.