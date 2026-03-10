El presidente José María Balcázar anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo , tras registrarse una mejora en el escenario energético y de movilidad en la capital.

El mandatario explicó, al término de la sesión del Consejo de Ministros, que la decisión se sustenta en los avances en la reparación del sistema de transporte de gas natural, cuya interrupción generó restricciones temporales en el uso de combustibles.

Según detalló, las tuberías necesarias para reparar el gaseoducto ya fueron trasladadas, lo que permitirá avanzar con la segunda fase de los trabajos. “De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes de esta semana” , indicó.

El jefe de Estado precisó que, una vez culminada esa etapa, se iniciará de inmediato el proceso de normalización del suministro de gas natural en el país. En ese sentido, adelantó que el sábado 14 se reabrirá el sistema para los grifos, lo que permitirá reactivar la distribución de gas natural vehicular (GNV) y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio.

Ese mismo día, añadió, el sistema también estará habilitado para los sectores industriales, lo que permitirá que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible. “Con ese proceso ordenado y responsable esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao ”, sostuvo.

Gobierno prevé normalizar el suministro de gas natural en Lima y Callao hacia el domingo 15 de marzo. Foto: PCM.

En ese contexto, Balcázar señaló que el escenario actual es más favorable que el previsto inicialmente, lo que permite retomar la presencialidad en los colegios de ambas jurisdicciones desde este miércoles .

“Podemos anunciar a la comunidad educativa y al país que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad en el servicio educativo a partir de mañana miércoles, tras la optimización en el uso de los combustibles y la movilidad en la ciudad” , afirmó.

El presidente agregó que esta medida permitirá además garantizar el adecuado inicio del año escolar en todo el país, programado para el lunes 16 de marzo.

Finalmente, destacó que, gracias al compromiso conjunto del Gobierno, el sector privado y la ciudadanía, el tráfico vehicular en Lima se redujo entre 20% y 30%, lo que contribuyó a priorizar el uso de combustibles y sostener las medidas adoptadas frente a la contingencia.