La Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi informó que viene coordinando acciones con gremios del sector energía para evaluar el impacto en los consumidores frente a la restricción en el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV). La institución busca monitorear la situación del mercado y verificar que los proveedores cumplan con sus obligaciones de información y transparencia hacia los usuarios.

En ese contexto, la entidad sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Grifos del Perú (Agesp), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

El objetivo fue analizar el escenario de suministro del combustible y revisar posibles medidas para reducir el impacto de la restricción en conductores y empresas de transporte.

Uno de los aspectos abordados fue el monitoreo de la disponibilidad del combustible en las estaciones de servicio. La autoridad indicó que se evalúa el flujo de suministro para identificar posibles desabastecimientos y evitar afectaciones críticas en sectores que dependen del GNV para su operación.

Asimismo, Indecopi señaló que viene realizando fiscalizaciones en grifos y estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de las obligaciones de información hacia los consumidores.

Entre el 5 y el 9 de marzo se realizaron 325 supervisiones a nivel nacional para comprobar que los establecimientos exhiban el precio actualizado de los combustibles mediante tótems u otros medios informativos y que el valor anunciado sea respetado al momento de la venta. También se revisa que los locales cuenten con Libro de Reclamaciones para el registro de quejas de los usuarios.

De manera paralela, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia abrió un expediente de indagación con el fin de recopilar información sobre el comportamiento del mercado en este contexto.

La investigación busca evaluar si existen indicios de prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado.

La institución recordó que los consumidores pueden reportar irregularidades o falta de información a través de sus canales oficiales, entre ellos la plataforma Reclama Virtual, las líneas telefónicas de atención y el correo electrónico habilitado para la recepción de reclamos. Estas acciones forman parte del seguimiento que realiza la autoridad para monitorear el mercado de combustibles durante la restricción del GNV.