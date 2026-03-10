El presidente José María Balcázar aseguró este martes que su Gobierno está enfocado en impulsar el destrabe de obras paralizadas en distintas partes del país, con el objetivo de reactivar proyectos de infraestructura en beneficio de la población.

Durante una reunión con autoridades de la región Huancavelica, el mandatario reafirmó el compromiso de su administración de dar prioridad a la ejecución de proyectos y a la atención de las principales necesidades de esta jurisdicción.

El jefe de Estado subrayó que esta voluntad política no solo alcanza a Huancavelica, sino que también se extenderá a otras regiones del país donde existen iniciativas detenidas o pendientes de ejecución.

En el encuentro se revisó la situación de diversas iniciativas vinculadas a los sectores educación, salud y transporte, incluyendo hospitales, instituciones educativas y carreteras provinciales que se encuentran en etapa de construcción o cuentan con expediente técnico.

“Nos ponemos al servicio de todos ustedes; sobre las obras paralizadas vamos a trabajar día y noche” , afirmó el mandatario.

El Gobierno afirmó que busca destrabar obras paralizadas en distintas regiones del país para reactivar proyectos de infraestructura y cerrar brechas en servicios básicos. Foto: Andina.

La reunión contó con la participación del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, así como de alcaldes provinciales de jurisdicciones como Acobamba y Castrovirreyna, entre otros. Las autoridades destacaron la importancia de garantizar la continuidad de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo regional.

Asimismo, indicaron que Huancavelica ha registrado una reducción histórica de 14% en los índices de desnutrición infantil y que la región ha dejado el último lugar en los indicadores nacionales de pobreza. También señalaron que se trabaja con una visión macrorregional en temas clave como el acceso al agua y el impulso de la agroexportación.