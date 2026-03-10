El presidente José María Balcázar se reunió con autoridades de Huancavelica para evaluar proyectos de infraestructura en la región. Foto: Presidencia.
El presidente José María Balcázar se reunió con autoridades de Huancavelica para evaluar proyectos de infraestructura en la región. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El aseguró este martes que su está enfocado en impulsar el destrabe de obras paralizadas en distintas partes del país, con el objetivo de reactivar proyectos de infraestructura en beneficio de la población.

Durante una reunión con autoridades de la región Huancavelica, el mandatario reafirmó el compromiso de su administración de dar prioridad a la ejecución de proyectos y a la atención de las principales necesidades de esta jurisdicción.

El subrayó que esta voluntad política no solo alcanza a Huancavelica, sino que también se extenderá a otras regiones del país donde existen iniciativas detenidas o pendientes de ejecución.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar solicita suspender juicio oral por difamación hasta el fin de su mandato

En el encuentro se revisó la situación de diversas iniciativas vinculadas a los sectores educación, salud y transporte, incluyendo hospitales, instituciones educativas y carreteras provinciales que se encuentran en etapa de construcción o cuentan con expediente técnico.

“Nos ponemos al servicio de todos ustedes; sobre las obras paralizadas vamos a trabajar día y noche”, afirmó el mandatario.

El Gobierno afirmó que busca destrabar obras paralizadas en distintas regiones del país para reactivar proyectos de infraestructura y cerrar brechas en servicios básicos. Foto: Andina.
El Gobierno afirmó que busca destrabar obras paralizadas en distintas regiones del país para reactivar proyectos de infraestructura y cerrar brechas en servicios básicos. Foto: Andina.

La reunión contó con la participación del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, así como de alcaldes provinciales de jurisdicciones como Acobamba y Castrovirreyna, entre otros. Las autoridades destacaron la importancia de garantizar la continuidad de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo regional.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar apoya crear una superintendencia del consumidor, ¿qué pasará con Indecopi?

Asimismo, indicaron que Huancavelica ha registrado una reducción histórica de 14% en los índices de desnutrición infantil y que la región ha dejado el último lugar en los indicadores nacionales de pobreza. También señalaron que se trabaja con una visión macrorregional en temas clave como el acceso al agua y el impulso de la agroexportación.

TE PUEDE INTERESAR

Ministro de Salud presentó su renuncia al cargo, pero aún está en evaluación
En Comisión de Ética han ingresado seis denuncias contra José Balcázar, revela Vergara
Avanza País anuncia que no dará el voto de confianza al gabinete Miralles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.