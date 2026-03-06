El presidente de la República, José María Balcázar, solicitó la suspensión de un juicio oral en su contra por el presunto delito de difamación, según un documento remitido a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

De acuerdo con el escrito, difundido por Canal N, el mandatario —en calidad de querellado— presentó un documento de 12 páginas en el que solicita que el proceso judicial sea suspendido hasta que concluya su mandato presidencial .

En el documento se detalla su actual condición de jefe de Estado, su designación en el cargo y la juramentación correspondiente, elementos que forman parte de los argumentos presentados para sustentar el pedido de suspensión del proceso.

En la página 6 del escrito se formula de manera expresa la solicitud para suspender el juicio oral que había sido programado para el 6 de marzo. Según se consigna, la petición se sustenta en lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, el documento señala que durante el ejercicio del cargo el presidente solo puede ser acusado por cuatro supuestos taxativos previstos en la Constitución, por lo que —según el argumento presentado— un proceso penal en su contra resultaría improcedente mientras se mantenga en funciones.

Presidente José María Balcázar hizo pedido para suspender el juicio oral por difamación mientras ejerza el cargo. Foto: Congreso.

Asimismo, en el punto 4 de la página 2 se menciona que el proceso judicial contemplaba incluso el apercibimiento de declarar al querellado reo contumaz en caso de inasistencia a la audiencia programada, lo que implicaría la reserva del proceso y la eventual emisión de órdenes de captura a nivel nacional si no se presentaba de forma virtual.

Ante este escenario, el mandatario solicitó formalmente que el juicio oral quede suspendido hasta que culmine su mandato como presidente de la República.

Origen del proceso

El caso tiene como antecedente declaraciones realizadas por el presidente José María Balcázar en diciembre de 2024 a través de su cuenta de Facebook. En esas publicaciones, el mandatario volvió a referirse a presuntos malos manejos en las elecciones del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

En dichas afirmaciones mencionó directamente al abogado Yuri Díaz Jaime, exvicedecano de esa orden profesional, quien posteriormente presentó una querella por difamación.

Como resultado de esta denuncia, en noviembre de 2025 el Cuarto Juzgado Unipersonal de Chiclayo admitió una nueva querella por difamación agravada. La decisión se dio luego de que un proceso previo fuera archivado por prescripción.