El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que la decisión del Ejecutivo de mantener a varios ministros de la administración anterior contribuye a garantizar la continuidad en el Gobierno de José María Balcázar y fortalece la estabilidad institucional.

El titular del Parlamento se refirió a la conformación del Gabinete encabezado por Denise Miralles y sostuvo que la estructura del nuevo equipo representa un paso positivo para la marcha administrativa del país.

Rospigliosi calificó como adecuada la decisión de ratificar a ministros que integraron la gestión previa de José Jerí, al señalar que los recientes cambios de mando obligan a priorizar la estabilidad en el aparato estatal.

“El hecho de conservar varios ministros, por lo menos, da cierta continuidad y en otros casos, los viceministros han asumido, con el caso de Economía, por ejemplo, el viceministro asume la cartera de Economía. Entonces, eso permite cierta continuidad” , manifestó a RPP.

Asimismo, reveló que sostuvo una conversación con la presidenta del Consejo de Ministros, en la que abordaron la necesidad de evitar reestructuraciones drásticas en los sectores, especialmente en un contexto marcado por la atención a emergencias.

“Conversamos. Básicamente, ellos están enfocados en la atención a los desastres naturales en este momento y también en la organización del gobierno. (...) (Hay que) evitar cambios demasiado bruscos, que no vaya a entrar un ministro y cambia toda la plana del ministerio, y entonces a empezar de cero”, indicó.

José María Balcázar junto a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Denisse Miralles. Foto: Presidencia.

Voto de confianza

En relación con la próxima presentación del Gabinete ante el Pleno del Congreso, prevista para el 18 de marzo, a fin de solicitar el voto de investidura, Rospigliosi señaló que la bancada de Fuerza Popular aún no ha adoptado una posición institucional.

“La bancada todavía no se ha reunido para discutir este tema. Ha habido opiniones, pero todavía no ha habido una reunión de bancada y yo creo que lo elemental es escuchar lo que tenga que decir el gabinete ministerial en su presentación”, puntualizó.

Finalmente, el titular del Legislativo exhortó a actuar con “sensatez” frente a iniciativas que plantean utilizar las reservas internacionales para financiar gasto público, propuesta que consideró inviable.

“Eso es absurdo. Las reservas no son dinero que tiene el Estado. En las reservas se incluye todo el dinero que tienen ahorrados los privados. Esto no tiene nada que ver con la posibilidad de gasto”, puntualizó.