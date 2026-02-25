El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la reciente juramentación del gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles, y señaló que el Legislativo se encuentra a la espera de la coordinación correspondiente para la presentación del equipo ante el Pleno.

Indicó que, de acuerdo con la Constitución, el gabinete tiene un plazo de hasta 30 días para solicitar el voto de confianza; sin embargo, consideró que este proceso debería realizarse lo antes posible debido a la coyuntura que atraviesa el país.

“Esperamos que sea lo más pronto posible, naturalmente cuando ellos estén listos”, manifestó.

Rospigliosi remarcó que la prioridad debe estar en atender las principales preocupaciones de la población, como los efectos de las lluvias y huaicos en distintas regiones, así como el incremento de la inseguridad ciudadana.

“Lo que preocupa a la mayoría de los peruanos son los desastres naturales y los problemas de seguridad. El Gobierno debe responder con eficacia y rapidez”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a la clase política a actuar con mesura y evitar confrontaciones que puedan afectar la capacidad de respuesta del Estado.

“Se necesita tranquilidad y prudencia. Estar insultando todos los días y promoviendo nuevas crisis no ayuda a que el Estado se movilice como se requiere en este momento”, afirmó.

Sobre el eventual respaldo parlamentario al gabinete, evitó adelantar posiciones y señaló que cada bancada deberá fijar postura una vez que el Ejecutivo presente sus lineamientos de trabajo.

“Hay que esperar a que el gabinete exponga su plan antes de tomar una decisión”, indicó.

Respecto a recientes cambios en el entorno del Ejecutivo, sostuvo que será el propio Gobierno quien deba explicar las decisiones adoptadas.

Finalmente, reiteró su exhortación a evitar la inestabilidad política y enfocarse en las demandas urgentes de la ciudadanía.

“Los peruanos quieren respuestas del Estado. Si seguimos de crisis en crisis, los problemas no solo no se van a resolver, sino que se pueden agravar”, concluyó.