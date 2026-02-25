Extitular del MEF advierte posibles acuerdos para asegurar el voto de confianza, mientras gremios valoran continuidad en carteras clave. Foto: Presidencia.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

habría solicitado algunos nombramientos que no iban a ser aceptados por las bancadas que votaron por el paso de Balcázar a Palacio y, en esa línea, no iban a darle el voto de confianza.

“A la hora de colocar [a la ministra Miralles] como premier, APP le da la mano [al Gobierno]. Y el nuevo ministro del MEF [Gerardo López] ya venía trabajando con Miralles. Para mí, es un Gabinete que tiene la aprobación de las bancadas menos comprometidas con la transparencia y democracia”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Hernando de Soto sobre Gabinete Denisse Miralles: “Hay varios ‘cerronistas’ y gente de APP”

Sin embargo, y contrario a algunas preocupaciones que surgieron tras su designación, Thorne valoró que no se está siguiendo la línea de Perú Libre, como en la gestión de Pedro Castillo.

“[Sobre Balcázar] vemos que no es un presidente de izquierda, sí es uno que busca llevar al Gobierno a sus allegados [de partidos aliados]. No creo que vayan a ver problemas para las elecciones, es un Gabinete de corto plazo, pero sí se redirigirá el gasto público para favorecimientos”, apuntó.

Felipe James es la cabeza de la Sociedad Nacional de Industrias para el periodo 2024-2026. (Foto: SNI)
SNI resalta la continuidad

Pese a la sorpresa, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, destacó que el nuevo equipo ministerial brinda cierta tranquilidad al sector empresarial debido a la ratificación en carteras clave como Cancillería, Produce y MTPE, así como la promoción de Gerardo López en el MEF, pues se desempeñaba como viceministro. Aunque manifestó su preocupación por el cambio en el Mincetur.

Para la SNI, el nuevo Gabinete deberá centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia por el fenómeno de El Niño ante las alertas en Piura, Ica y Arequipa.

Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo –con un tiempo de gestión limitado– deberá garantizar la transparencia en los próximos procesos electorales, reforzar la seguridad ciudadana y mantener el impulso del crecimiento económico.

LEA TAMBIÉN: Juramenta Gabinete liderado por Denisse Miralles: la lista completa de ministros
César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). | ADEX
Adex advierte sobre el sector comercio exterior

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello, coincidió en que el balance del nuevo Gabinete es mayoritariamente positivo resaltando la continuidad de Hugo de Zela en la Cancillería y de César Quispe en Produce.

Según recordó, el Mincetur tiene pendientes temas como el reglamento de las zonas económicas especiales privadas, los acuerdos comerciales en trámite y las negociaciones con Estados Unidos respecto a los aranceles. Ante ello, consideró fundamental que se mantengan los equipos técnicos de los viceministerios para evitar retrocesos en la gestión y afirmó que buscará un próximo diálogo con el nuevo ministro para plantear las necesidades urgentes del sector.

