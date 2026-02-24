Gerardo Arturo López Gonzales juró este martes como ministro de Economía y Finanzas. Su antecesora, Denisse Miralles, ahora es presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar.

La cartera ya es conocida por López, quien se desempeña como viceministro de Economía.

Perfil del titular del MEF

Gerardo Arturo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.