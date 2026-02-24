Gerardo López es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Foto: Presidencia.
Gerardo López es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Gerardo Arturo López Gonzales juró este martes como ministro de Economía y Finanzas. Su antecesora, Denisse Miralles, ahora es presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar.

La cartera ya es conocida por López, quien se desempeña como viceministro de Economía.

Perfil del titular del MEF

Gerardo Arturo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

  • Antes de asumir el Viceministerio de Economía, se desempeñó como director general de Política de Ingresos Públicos del MEF y anteriormente fue jefe del Instituto Aduanero Tributario.
  • Más de 15–19 años de experiencia en el sector público, desarrollada principalmente en la SUNAT como funcionario de carrera.
  • En Sunat ocupó, entre otros, los siguientes cargos: jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente Nacional de Gestión de Procesos.
  • Fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (jefe de Sunat) a partir de marzo de 2024, mediante Resolución Suprema N.º 008-2024-EF.
  • Se desempeñó también como consultor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat y MEF: Gobierno de José Jerí alistaría designaciones claves
Petroperú: Narváez pide al MEF y Minem revisar el procedimiento que lo llevó a su salida
CCL: “El MEF debe poner coto a medidas populistas que puedan salir del Congreso”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.