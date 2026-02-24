Gerardo Arturo López Gonzales juró este martes como ministro de Economía y Finanzas. Su antecesora, Denisse Miralles, ahora es presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar.
La cartera ya es conocida por López, quien se desempeña como viceministro de Economía.
Perfil del titular del MEF
Gerardo Arturo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
- Antes de asumir el Viceministerio de Economía, se desempeñó como director general de Política de Ingresos Públicos del MEF y anteriormente fue jefe del Instituto Aduanero Tributario.
- Más de 15–19 años de experiencia en el sector público, desarrollada principalmente en la SUNAT como funcionario de carrera.
- En Sunat ocupó, entre otros, los siguientes cargos: jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente Nacional de Gestión de Procesos.
- Fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (jefe de Sunat) a partir de marzo de 2024, mediante Resolución Suprema N.º 008-2024-EF.
- Se desempeñó también como consultor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021.