La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N° 034-2025-EF, publicada este 24 de octubre en el diario oficial El Peruano. Foto: GEC.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N° 034-2025-EF, publicada este 24 de octubre en el diario oficial El Peruano. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ejecutivo oficializó la renuncia de Erick Wilfredo Lahura Serrano al cargo de , posición que ocupaba desde marzo de este año.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N° 034-2025-EF, publicada este 24 de octubre en el diario oficial El Peruano.

LEA TAMBIÉN: CCL: “El MEF debe poner coto a medidas populistas que puedan salir del Congreso”

En la norma, firmada por el presidente y la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles, se agradece a Lahura Serrano por los servicios prestados durante su gestión al frente del Viceministerio de Economía.

Como medida complementaria para asegurar la continuidad de las funciones del despacho, el Gobierno dispuso encargar el puesto de viceministro de Economía al actual viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña Namihas, quien asumirá las responsabilidades del cargo en adición a sus funciones hasta que se designe al nuevo titular.

LEA TAMBIÉN: Designan a Luis Del Carpio como director ejecutivo de ProInversión: su hoja de vida

Ambas resoluciones se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Organización del , y la Ley que garantiza la idoneidad en el acceso a la función pública.

El Viceministerio de Economía es responsable de coordinar la política macroeconómica, la proyección de las cuentas nacionales y las acciones vinculadas al crecimiento y la sostenibilidad fiscal del país.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat y MEF: Gobierno de José Jerí alistaría designaciones claves
Petroperú: Narváez pide al MEF y Minem revisar el procedimiento que lo llevó a su salida
CCL: “El MEF debe poner coto a medidas populistas que puedan salir del Congreso”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.