El Ejecutivo oficializó la renuncia de Erick Wilfredo Lahura Serrano al cargo de viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), posición que ocupaba desde marzo de este año.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N° 034-2025-EF, publicada este 24 de octubre en el diario oficial El Peruano.

En la norma, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré y la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles, se agradece a Lahura Serrano por los servicios prestados durante su gestión al frente del Viceministerio de Economía.

Como medida complementaria para asegurar la continuidad de las funciones del despacho, el Gobierno dispuso encargar el puesto de viceministro de Economía al actual viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña Namihas, quien asumirá las responsabilidades del cargo en adición a sus funciones hasta que se designe al nuevo titular.

Ambas resoluciones se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Organización del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Ley que garantiza la idoneidad en el acceso a la función pública.

El Viceministerio de Economía es responsable de coordinar la política macroeconómica, la proyección de las cuentas nacionales y las acciones vinculadas al crecimiento y la sostenibilidad fiscal del país.