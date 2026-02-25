El presidente José Balcázar tomó juramento a Hugo Alberto Begazo de Bedoya como ministro del Interior de su gobierno.

El nuevo titular de la mencionada cartera expresó su compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana y orden interno del país.

Con esto, Begazo de Bedoya, quien reemplaza a Vicente Tiburcio, formará parte del nuevo Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles.

Hugo Begazo es oficial de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente en situación de retiro. Su trayectoria en la institución se caracteriza por laborar en diferentes unidades en zonas críticas del país.

Desde el 2014 al 2016, en el cargo de coronel de la PNP, Begazo de Bedoya asumió como jefe del Frente Policial Cajamarca, donde encabezó operaciones contra la minería ilegal.

En tanto, entre el 2016 y 2017, Bedoya fue designado como jefe de la Región Policial Lima, en donde reforzó el patrullaje integrado y priorizar la ejecución de operativos para desarticular organizaciones criminales.