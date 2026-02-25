Hugo Begazo jura como ministro del Interior del Gabinete Miralles. Foto: Presidencia
Hugo Begazo jura como ministro del Interior del Gabinete Miralles. Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de su gobierno.

El nuevo titular de la mencionada cartera expresó su compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana y orden interno del país.

Con esto,

LEA TAMBIÉN: Juramenta Gabinete liderado por Denisse Miralles: la lista completa de ministros

Hugo Begazo es oficial de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente en situación de retiro. Su trayectoria en la institución se caracteriza por laborar en diferentes unidades en zonas críticas del país.

Desde el 2014 al 2016, en el cargo de coronel de la PNP, Begazo de Bedoya asumió como jefe del Frente Policial Cajamarca, donde encabezó operaciones contra la minería ilegal.

LEA TAMBIÉN: José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado

En tanto, entre el 2016 y 2017, Bedoya fue designado como jefe de la Región Policial Lima, en donde reforzó el patrullaje integrado y priorizar la ejecución de operativos para desarticular organizaciones criminales.

Begazo de Bedoya, general PNP en retiro, fue designado a la cartera del Interior en reemplazo de Vicente Tiburcio. Foto: Presidencia.
Begazo de Bedoya, general PNP en retiro, fue designado a la cartera del Interior en reemplazo de Vicente Tiburcio. Foto: Presidencia.

TE PUEDE INTERESAR

Angelo Victorino Alfaro Lombardi es el nuevo titular de Ministerio de Energía y Minas
José Fernando Reyes Llanos es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo: Su perfil
Luis Enrique Arroyo Sánchez jura como ministro de Defensa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.