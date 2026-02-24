La Secretaría General del Despacho Presidencial oficializó la designación de Kevin Guerra Olórtegui como nuevo asesor de su gabinete de asesores, en un contexto marcado por cuestionamientos al presidente José María Balcázar.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 000017-2026-DP/SGDP, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento precisa que el nombramiento se realiza bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil, tras encontrarse vacante el puesto.

Guerra Olórtegui es economista y se desempeñó como asesor principal del congresista Américo Gonza, integrante de la bancada de Perú Libre.

La resolución lleva la firma de José Luis Torrico Huerta, actual secretario general del Despacho Presidencial. Torrico es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el sector público, ha ocupado cargos como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa en dos periodos (2018-2019 y 2020-2024), además de funciones similares en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Guerra Olórtegui es economista y se desempeñó como asesor principal del congresista Américo Gonza. (Foto: Congreso)

La designación se produce mientras el mandatario José María Balcázar enfrenta cuestionamientos públicos. Entre ellos, procesos judiciales en su contra que podrían derivar en juicios orales, así como críticas por su actuación profesional previa como abogado en casos sensibles y denuncias relacionadas con su trayectoria académica.

Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre estos señalamientos. La incorporación de Guerra Olórtegui se suma a los recientes movimientos en el entorno presidencial, en un escenario político que continúa bajo escrutinio.