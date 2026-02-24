El presidente de la República, José María Balcázar, junto con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se reunió con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),Roberto Rolando Burneo Bermejo; de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas; y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec),Carmen Velarde Koechlin, para atender la asignación de presupuesto adicional para las elecciones generales 2026.

Según informó la Presidencia de la República, se atendió la asignación de S/ 588 millones para ONPE y S/114 millones para el JNE, como presupuesto adicional para garantizar el desarrollo del proceso electoral 2026.

Las elecciones generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril, para elegir al presidente de la república, a 60 senadores y 130 diputados, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

Gobierno asignó S/ 588 millones para ONPE y S/114 millones para el JNE, como presupuesto adicional. Foto: Presidencia

El presidente Balcázar, durante su mensaje de asunción de mando, dijo que garantizar elecciones libres y transparentes será una de las prioridades de su gestión.

Cabe recordar que el 19 de febrero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó al Ejecutivo garantizar el presupuesto necesario para el sistema electoral —integrado por JNE, ONPE y Reniec— advirtiendo que la falta de financiamiento podría afectar la organización de los comicios generales previstos para el 12 de abril.

Burneo señaló que las entidades electorales vienen reclamando recursos de manera constante para cumplir con sus funciones. “Desde ya invocamos al nuevo Ejecutivo a que nos ayude en esta labor y nos dé los recursos que venimos reclamando todos los días”, indicó, en RPP.

El titular del JNE también alertó sobre el impacto institucional de la demora presupuestal. Según explicó, la incertidumbre financiera prolonga una situación crítica que atraviesa el sistema electoral. “Esperemos que este cuarto intermedio que se ha dado en nuestra sociedad no alargue la agonía del sistema electoral por los recursos”, sostuvo.